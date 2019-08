I vip pazzi per gli outfit Mini Me, da Elisabetta Canalis a Laura Chiatti i figli vestiti come mamma e papà (Foto)

Non solo i vip ma anche tante mamme e papà non famosi adorano vestire i propri figli con gli outfit mini me, con gli abiti in miniatura che hanno scelto per i loro look (foto). Quanto orgoglio e dolcezza per i genitori, soprattutto per le mamme, vestire i bambini con il loro stesso abbigliamento. E’ già da qualche anno che impazza la moda del mini me e la seguono anche Elisabetta Canalis, Laura Chiatti, Boateng, Lady Facchinetti, Serena Autieri, Guendalina Canessa, Karina Cascella e tante altre. Deliziosa la Canalis con la sua piccola Skyler Eva con le giacche a vento Monnalisa. Così come tenerissime Wilma Helena Faissol e la più piccola della Facchinetti, Liv, indossano i costumi bianchi, pezzo unico per entrambe ma ben diverso, con le scritte “Me” e Mini me”. Anche Paola Caruso veste il suo piccolo Michelino come lei, spesso con le magliette che mettono ben in evidenzia il brand che pubblicizza.

LE MAMME E I PAPA’ VIP CHE SCELGONO LA MODA MINI ME PER I FIGLI

Come potrebbe mancare Guendalina Canessa in questa carrellata così alla moda, e con lei ovviamente la sua splendida figlia, la piccola Chloe Interrante. L’ex amica Karina Cascella non è seconda a nessuno e con Ginvera Angelucci regala foto per consigli preziosi sugli outfit mamma e figlia. Non finisce certo qui perché la lista è molto lunga.





Tra tutti i papà spicca Boateng, anche se immaginiamo che ci sia lo zampino di Melissa Satta nella scelta dello stesso costume e la stessa posa da duro. Bellissima Serena Autieri e la sua bambina, così come Laura Chiatti che punta su Topolino per lei e per i suoi due tesori Pablo ed Enea. C’è anche Justine Mattera con la sua bimba, costume intero giallo, cappello e stesso sorriso contagioso.