Craig Warwick ricoverato in ospedale chiede ai fans di pregare per il suo angelo

Grande preoccupazione per i fans di Craig Warwick dopo che ieri l’uomo ha postato sui social una foto dall’ospedale. Nell’immagine si vede il suo braccio, si capisce che probabilmente sta facendo una trasfusione. Craig chiede a tutte le persone che lo seguono di pregare per il suo angelo e ringrazia anche i medici che si sono presi cura di lui. Un messaggio criptico che ha fatto però preoccupare molto tutte le persone che lo seguono e che si sono chieste che cosa stia succedendo. Craig però non ha aggiunto altro e le sue parole fanno ancora molto pensare.

CRAIG WARWICK IN OSPEDALE: L’APPELLO SUI SOCIAL CHE FA PREOCCUPARE I FANS

Il sensitivo che parla con gli angeli, ha postato la foto e anche questa strana richiesta sui social:

” Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi ….pregate il mio Angelo💙. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo “

Tante le persone comuni che hanno chiesto a Craig di essere più chiaro e di spiegare cosa stia succedendo ma lui non ha aggiunto altro. Messaggi di preoccupazione da parte di Caterina Balivo che ha subito commentato il post dell’ex concorrente dell’Isola dei famosi. Tra gli altri anche Francesca Cipriani ha chiesto subito a Craig cosa stesse succedendo. Ma per il momento Warwick non ha spiegato che cosa gli è accaduto. Anche Elena Morali tra gli altri e Maria Grazia Cucinotta si sono mostrate molto preoccupate per le condizioni di salute di Craig.

Noi auguriamo a Warwick una pronta guarigione sperando che non sia successo nulla di grave e che possa tornare presto in gran forma. E continuiamo anche a tener d’occhio il suo profilo magari nelle prossime ore rivelerà qualche dettaglio in più su questa situazione.

