Gianluigi Nuzzi e il dolce ricordo per Nadia Toffa

Non è ancora passata una settimana dalla tragica notizia data dalla redazione de Le Iene circa la morte di Nadia Toffa. Giorni difficili questi, soprattutto per la famiglia di Nadia, che ha perso la leonessa che ha combattuto contro il male fino a quanto è stato possibile. Giorni difficili anche per chi con Nadia ha avuto un bel rapporto che andava oltre il lavoro. Tra queste persone c’è sicuramente Gianluigi Nuzzi che nel corso dell’ultima edizione di Quarto Grado, più volte ha voluto dare un suo incoraggiamento a Nadia salutandola in diretta e invitandola a continuare forte come era nella sua battaglia. Oggi, il conduttore di Rete 4, ricorda Nadia a modo suo. Lo fa con un dolce video che ci mostra Nadia e il suo sorriso coinvolgente.

GIANLUIGI NUZZI RICORDA NADIA TOFFA CON UN DOLCE MESSAGGIO SUI SOCIAL

Le parole scelte da Nuzzi per ricorda Nadia: ” Non e’ passata nemmeno una settimana dal funerale di Nadia…io la ricordo così… dedicata alle inchieste, alle battaglie…ai valori di tutti. In chiesa a Brescia eravamo in tantissimi, soprattutto e per fortuna gente comune, dopo i suoi familiari, la famiglia de @redazioneiene con gli occhi lucidi, le mamme della #terradeifuochi e tra tutti lei, la mamma di Nadia, alla quale va il sostegno e l’abbraccio! Forza! #nadiatoffa #nadia “

Con questo video, che ci mostra il sorriso di Nadia, Gialuigi Nuzzi vuole ricorda la conduttrice di Italia 1:

Con un cappellino rosso e il suo miglior sorriso, Nadia ricordava a tutti l’appuntamento con la presentazione del libro di Nuzzi. E il conduttore di Quarto Grado la ricorda proprio come lei era, una persona generosa e sempre pronta a dare un sorriso a chi la seguiva con grandissimo affetto.

Sarà difficile dimenticare una donna come Nadia! Noi di certo non lo faremo e continueremo a omaggiarla fino a quanto potremo!