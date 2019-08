Gemelli, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: cosa succederà?

Cosa succederà nel corso del mese di ottobre 2019 a chi è nato sotto il segno dei gemelli? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore la passionalità non manca grazie all’aspetto interessante di Marte. Nel lavoro ci sono maggiori possibilità di agire e c’è più serenità rispetto ai mesi precedenti. La salute vede un recuperò anche se possono esserci problemi di tipo psicosomatico. PER LEGGERE L’ORSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEI GEMELLI, CLICCA QUI.

ECCO LE PREVISIONI DI OTTOBRE 2019 PER I NATI SOTTO IL SEGNO DEI GEMELLI: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE?

AMORE – Per quanto riguarda questo aspetto, i nati sotto il segno dei gemelli sono passionali nel corso del mese di ottobre 2019. E’ favorito chi vuole intraprendere una nuova relazione. Per quanto riguarda le coppie di lunga data che sono riuscite a sopravvivere all’opposizione di Giove degli ultimi mesi, ormai sono solide. Paolo Fox, con il suo oroscopo, ci fa sapere che le cose migliorano anche per i gemelli rimasti delusi in passato. E’ il periodo ideale per ritrovare la complicità con il partner, magari con un bel viaggetto a metà del mese, soprattutto nel weekend che va dal 18 al 20 ottobre 2019. I gemelli hanno bisogno di concretezza in questo momento della loro vita. Attenzione alle questioni che riguardano la proprietà, la casa.





LAVORO – Dal punto di vista lavorativo i gemelli, a ottobre 2019, si sentono finalmente più sereni. E’ un periodo in cui le possibilità di azione aumentano. L’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che quest’anno accordi e contratti possono essere messi in discussione, e alcuni hanno dovuto affrontare dei cambiamenti. Ora le cose sembrano essere un po’ più semplici. E’ un bel periodo anche per gli studenti, che si sentono più volenterosi a ottobre di quest’anno. E’ possibile far risaltare le proprie qualità in questo periodo, così da poter spingere l’acceleratore per situazioni importanti per il futuro di questo segno. Insomma, è un periodo di ripartenza per i gemelli, e le cose finalmente iniziano a girare nel verso sperato. E’ solo la preparazione ai mesi a venire che saranno ricchi di novità.

SALUTE – Anche nell’ambito della salute le cose diventano interessanti nel mese di ottobre 2019. I nati sotto il segno dei gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, possono recuperare da qui alla fine dell’anno. Attenzione però ai bronchi che sono il punto debole di questo segno. Anche l’ansia può causare problemi di tipo psicosomatico.