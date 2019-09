Acquario, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: quali sono le previsioni?

Quali sono le previsioni del mese di ottobre 2019 dei nati sotto il segno dell’acquario? Ecco cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore non è favorita la vita di coppia in questo periodo dell’anno. Nel lavoro bisogna prestare molta attenzione ai contatti e alle conoscenze. La salute può essere minata da qualche acciacco e dunque meglio controllarsi. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dell’acquario, clicca qui.

AMORE – In amore la vita di coppia dell’acquario non è favorita nel mese di ottobre 2019. Non vuol dire che ci saranno delle crisi pesanti, ma il lavoro potrebbe essere al centro dei pensieri dell’acquario. Dunque sarà difficile vedersi spesso con il partner e la vita di coppia ne risentirà. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è possibile anche che i nati sotto questo segno debbano prestare attenzione a una persona cara che ha problemi di salute. Le relazioni che nascono a ottobre non sono molto affidabili e quindi si sconsiglia di lasciare il certo per l’incerto. Alla fine del mese di ottobre la sopportazione dell’acquario sarà molto limitata ed è possibile che ci si liberi di qualcuno. Attenzione a non esagerare se si tiene a qualcuno. Alcune decisioni prese in un momento no potrebbero essere rimpiante in futuro.





LAVORO – Nel lavoro a ottobre 2019 è davvero importante curare la situazione relativa a conoscenze e contatti. Grazie a queste, si potrebbe ottenere qualcosa in più. Inoltre i rapporti sociali sono molto rilevanti per chi ha bisogno di ottenere consensi per la propria attività, per il proprio negozio per esempio. Insomma, questo mese per l’acquario può essere caratterizzato da un’occasione che porta al successo. La prima settimana di ottobre è l’ideale per avanzare una proposta interessante. A fine mese invece è possibile che arrivi una bella idea. L’unica nota negativa è un po’ di agitazione intorno al 24. Inoltre ci sarà qualche spesa in più che non deve però avvilire perché per fortuna si potrà in parte recuperare a novembre.

SALUTE – Non è al massimo la forma fisica dell’acquario a ottobre 2019. Non dovrebbero esserci gravi problemi secondo l’oroscopo di Paolo Fox, che consiglia comunque di procedere in fretta a una soluzione se si avverte qualche acciacco. Grande stanchezza si può avvertire alla fine di questo mese. Bisogna fare attenzione alle distrazioni che possono portare a qualche incidente.