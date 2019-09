Primo giorno di scuola: mamme e papà vip mostrano gli scatti dei loro figli al rientro (FOTO)

Settembre si sa, porta con sé gli ultimi giorni di mare ma anche i primi giorni di scuola! E nelle ultime ore sui social spopolano le immagini di mamma e papà che accompagnano i loro figli, grandi o piccini, a scuola. E’ il primo giorno di scuola per Santiago de Martino, che viene immortalato dalla sua nonna Veronica al primo giorno di questo nuovo anno scolastico. Porta a scuola i suoi due figli Alena Seredova, i figli della modella e di Buffon non sembrano essere particolarmente felici di questo rientro, almeno a giudicare dalle loro facce! Si torna a scuola anche a Roma: Chanel Totti e Christian Totti accompagnati da mamma Ilary si preparano per il rientro e vengono paparazzati dalla conduttrice ormai scatenatissima sui social.

Se per i bambini e i ragazzi il primo giorno di scuola non è mai semplice da digerire, per i genitori invece sembra essere il giorno più bello dell’anno! Battute a parte, è sempre bello pensare di portare i proprio figli in un luogo dove avranno tanto da imparare. E poi dopo mesi di vacanza è tempo di riaprire i libri e per i genitori, di qualche ora di meritato relax!

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: MAMMA E PAPA’ VIP IMMORTALANO TUTTO

E’ il primo giorno di scuola anche per i figli di Francesco Facchinetti e Wilma che, con i loro coloratissimi zaini si preparano per lasciare mamma e papà. Per i più piccoli è sempre più difficile ricominciare ma pian piano, tornerà tutto alla normalità.

Primo giorno di scuola a Montecarlo anche per Nathan Falco il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che viene accompagnato in classe da mamma e papà che non si perdono mai un giorno importante del loro bambino nonostante il divorzio.

Non mancano ovviamente anche le dolci dediche dei genitori che augurano ai loro figli di trascorrere un anno sereno ricco di tante cose belle da imparare.