Kate Middleton contro la cugina di William, nuovi pettegolezzi infiammano i Windsor (Foto)

I tabloid inglesi forse stanchi di parlare troppo di Kate Middleton e Meghan Markle, dei loro presunti screzi, hanno inserito una nuova rivale nella lista della duchessa di Cambridge (Foto). Questa volta spunta Zara Tindall, la cucina di William ed Harry. E’ la figlia della principessa Anna, sorella di Carlo, ma in che modo Zara darebbe fastidio a Kate? Si parla di invida, gran brutto sentimento, ma sembra che tutto sia finito nell’occhio del ciclone per un motivo ben preciso. A riportare l’imbarazzante pettegolezzo è il suto britannico l’Express. Ricordiamo che Zara non ha il titolo di principessa e che per questo motivo può condurre una vita che di certo si può definire normale rispetto a quella di Kate Middleton, da qui sorgerebbe l’invidia.

KATE MIDDLETON SOFFRE DAVVERO LA PRESENZA DELLA CUGINA DI WILLIAM?

Zara non deve presenziare per forza ad eventi mondani, la moglie del principe William invece deve anche studiare da regina, è costretta ad essere sempre presente. Non sopporterebbe quindi la libertà di cui gode la figlia della principessa Anna. La Middleton nonostante appaia sempre perfetta e in gradi di gestire ogni situazione in pubblico ha un’indole semplice, preferirebbe godersi la sua famiglia, stare nella tenuta di campagna con i suoi bambini. Conosceva però benissimo il suo futuro sposando il principe William. Possibili che non sopporti Zara? Non sarebbe l’unica!

Per qualcuno l’invidia sarebbe evidente anche dalle foto che le ritraggono insieme





Il pettegolezzo continua e sembra che anche le principesse Beatrice ed Eugenia soffrano di invidia nei confronti della cugina Zara e per questo sarebbero alleate di Kate. Inoltre, Zara tra le nipoti sarebbe la preferita della regina Elisabetta, forse è questo il vero problema. Almeno per una volta Meghan Markle non è colpevole, lei non sembra invidiare altri componenti della famiglia, spalleggiata in ogni cosa dal suo Harry.