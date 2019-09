Meghan Markle sceglie il jeans per la partita di tennis ma non porta bene a Serena William (FOTO)

Meghan Markle non poteva mancare alla nuova sfida di Serena Williams ma questa volta la sua presenza non ha portato bene alla grande amica della duchessa che ha perso! Per l’occasione la moglie di Harry, da sola agli US Open ( pare che la scelta di volare negli Usa abbia fatto infuriare la regina), Meghan ha sfoggiato un look total jeans. Obiettivi dei paparazzi tutti puntati su di lei per carpire ogni dettaglio del suo look: dal make up all’acconciatura.

Vediamo quindi quelle che sono state le scelte di look di Meghan per l’occasione.

MEGHAN MARKLE PUNTA SU UN ABITO DI JEANS PER IL SUO VIAGGIO A NEW YORK MA LA REGINA LA BOCCIA

Incurante delle polemiche ( pare che quando lei è presente alle finali di tennis con Serena, la Williams perda sempre) la duchessa è arrivata negli Usa solo per godersi la partita della sua amica. “Una decisione presa all’ultimo minuto” questa la voce diffusa sui media britannici nelle ultime ore.

Il look scelto da Meghan non avrebbe convinto la famiglia reale e gli esperti di etichette. Lo sgarbo quindi questa volta sarebbe stato doppio: non solo il viaggio per New York decisono all’ultimo minuto, ma anche la scelta dell’outfit che non si addice, a quanto pare, a una duchessa.

( nella gallery il look scelto da Meghan Markle per la partita degli Us Open)

Meghan, ieri, ha indossato un abito di jeans firmato J. Crew. Pare, un abbigliamento informale che non le sarebbe stato concesso nel Regno Unito. Inoltre il fatto che il piccolo Archie sia rimasto a casa e non abbia viaggiato con la sua mamma, avrebbe fatto mormorare ancora di più i familiari della Markle. Ma si sa, Meghan è fatta così e c’era proprio da aspettarsi da lei questo genere di atteggiamento.

Tornando al look di Meghan: promossa o bocciata in questa occasione?

Meghan Markle sceglie il jeans per la partita di tennis ma non porta bene a Serena William (FOTO) ultima modifica: da