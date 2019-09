Charlene Wittstock più bella con qualche chilo in più accompagna i gemellini a scuola (Foto)

Primo giorno di scuola per i piccoli Gabriella e Jacques di Monaco, i figli di Charlene Wittstock e il principe Alberto tornano tra i banchi di scuola (foto). Ad accompagnare ovviamente sia mamma che papà come hanno fatto gli altri reali, da Kate Middleton e William a Letizia Ortiz e Felipe di Spagna, ma Charlene appare ancora più bella. Merito di qualche chilo in più che le dona davvero tanto. Addio al viso spigoloso e forme più morbide, la principessa sempre con i suoi capelli biondissimi è deliziosa nel suo abito colorato. Tante coccole per i piccoli che non sembrano molto felici di entrare in classe e lasciare i genitori per un po’ di ore. Sono tenerissimi Jacques e Gabriella e lo sono anche Alberto e Charlene mentre cercano di metterli a loro agio. Si accoccolano a terra per loro, li prendono in braccio, non li lasciano un solo istante. Il principino non molla i suoi piccoli pupazzetti, i Puffi. La principessina non toglie le mani dalla bocca e cerca sempre la mano del suo papà.

CHARLENE DI MONACO E’ UN PO’ INGRASSATA E STA BENISSIMO

I piccoli ormai rubano la sempre la scena anche se gli occhi restano puntati sulla Wittstock e la sua bellezza. Zainetti colorati per entrambi, uno verde per lui e uno a strisce per la sua sorellina. Che emozione per tutti il primo giorno di scuola e quanto sono cresciuti i gemellini. Il 10 dicembre sarà il loro quinto compleanno.

Mamma e papà sono molto fieri dei loro bambini e li seguono fino in aula. Charlene con i capelli lisci e il nuovo taglio è un vero incanto. Il suo ultimo look è perfetto, forse si è lasciata un po’ andare alla buona tavola e ha fatto benissimo.