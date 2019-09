Letizia di Spagna sbaglia abito a teatro? Spacco, reggiseno fuori controllo e modello poco adatto al suo fisico (Foto)

Ogni tanto forse anche Letizia di Spagna commette qualche errore con i suoi outfit; per l’apertura della stagione lirica al teatro reale di Madrid magari avrebbe potuto optare per un altro abito (foto). Niente di grave, Letiza Ortiz è sempre tra le più eleganti e resta ai primi posti anche tra le reali più sexy. Ospite d’onore ovviamente con re Felipe all’Opera Don Carlo ha aperto la stagione con un vestito bianco. Niente di sbagliato nel colore e nemmeno per lo spacco eccessivo né per il reggiseno che faticava a restare al suo posto, ma unendo le due cose al modello forse poco adatto al suo fisico ecco che questa volta l’outfit della regina di Spagna non ci fa impazzire. Per le sue serate di gala ha sempre indossato abiti perfetti, forse è colpa dell’eccessiva magrezza se questo modello non la veste come nelle altre occasioni?

LETIZIA ORTIZ AL TEATRO REALE DI MADRID PER L’APERTURA DELLA STAGIONE SCEGLIE UN LOOK BIANCO

Non è un look total white perché l’ex giornalista all’abito firmato Lola Li abbina le scarpe Manolo Blahnik nere con inserti trasparenti e completa con la clutch Carolina Herrera. Il piccolo incidente di percorso ha fatto scatenare i fotografi presenti: la scollatura è un po’ troppo profonda, colpa sempre del modello incrociato sul davanti, e il reggiseno salta fuori dall’abito che si apre. La Ortiz non si fa trovare impreparata e sistema tutto con molto disinvoltura e senza perdere il sorriso né abbassare lo sguardo.