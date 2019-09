Laura Pausini, hackerato il profilo Instagram: promette iPhone in regalo

Il profilo Instagram di Laura Pausini è stato hackerato e la cantante promette, sia tramite post che tramite storie, di regalare iPhone e altri dispositivi elettronici. I followers della cantante, che sono ben 2,8 milioni, si sono ritrovati a dover vedere qualcosa di strano. Laura Pausini, che è una cantante affermata in Italia, ma anche nel mondo, pubblica cose decisamente strane e che vanno oltre la musica e la sua vita privata. Addirittura promette di regalare 2mila iPhone XS. Qualcuno potrebbe aver pensato di cogliere al volo questa occasione, ma molti altri si saranno resi conto immediatamente di quello che stava succedendo. Scopriamo quindi cosa pubblica Laura Pausini sul suo profilo Instagram che a quanto pare è stato hackerato.

LAURA PAUSINI, PROFILO INSTAGRAM HACKERATO: LA CANTANTE REGALA IPHONE E AUTOMOBILI AI FOLLOWERS

Sul profilo Instagram di Laura Pausini compaiono cose strane. La cantante promette di regalare iPhone, Apple Watch, Macbook, buoni regalo e automobili Tesla. Oltre a un post pubblicato e ad alcune storie, è stata modificata anche la descrizione di Laura Pausini con un link che sembra rimandare a siti che vogliono accaparrarsi le informazioni private degli utenti. Dunque qualcuno, ingenuamente, potrebbe pensare di poter ottenere l’iPhone tanto desiderato in regalo dalla cantante, ma in realtà il suo profilo Instagram è stato palesemente hackerato.





LO STAFF DI LAURA PAUSINI METTE IN GUARDIA GLI UTENTI: IL PROFILO INSTAGRAM E’ STATO HACKERATO

Ad annunciare il problema è stato lo staff della cantante che, attraverso un tweet e un post su Facebook, ha specificato agli utenti che i messaggi su Instagram non arrivano da Laura Pausini. Dunque è stato annunciato che il profilo Instagram è stato hackerato. Intanto viene promesso di cercare di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

I RISCHI PER I FOLLOWERS DI LAURA PAUSINI SU INSTAGRAM

Il rischio è che qualche utente, affidandosi alla buona fede della cantante, possa cliccare e ritrovarsi a comunicare i suoi dati a siti che hanno tutt’altro che buone intenzioni. Dunque si invitano tutti a non cliccare su alcun link e a non fare swipe up nelle storie di Laura Pausini su Instagram, in quanto non è lei a pubblicarle ma qualcuno che ha hackerato il suo profilo. La speranza è che il problema venga risolto in breve tempo per limitare i danni e che la cantante possa tornare in possesso del suo account. Attendiamo ulteriori aggiornamenti riguardo questa vicenda che riguarda Laura Pausini.





