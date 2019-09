Archie in Sudafrica, Harry e Meghan Markle concedono la sua prima uscita pubblica (Foto)

In pochi continuavano a sperare che Archie d’Inghilterra sarebbe apparso in pubblico a uno degli eventi previsti da Harry e Meghan Markle ma al terzo giorno del tour in Sudafrica mamma e papà hanno deciso di farlo apparire (foto). E’ immensa la gioia dei duchi del Sussex di stare in Africa, incontrare la gente e uscire alla scoperto come una coppia quasi normale. Basta con il confronto con Kate Middleton. Meghan Markle mai come in questo viaggio appare serena, rilassata, bellissima, spontanea. Merito anche della presenza di Archie nella sua vita? Un figlio cambia tutto e la naturalezza della famiglia è evidente. Due settimane in Sudafrica e dopo l’arrivo in aereo e pochissimi scatti rubati al piccolo Archie arriva il regalo per tutti. Foto e video di Archie con Meghan ed Harry stanno facendo impazzire tutti, il piccolo è meraviglioso proprio come mamma e papà.

LE FOTO DI ARCHIE IN SUDAFRICA CON HARRY E MEGHAN MARKLE

L’ex attrice americana ha commentato che Archie è un po’ brontolone ma negli scatti, nelle varie immagini della sua prima apparizione in pubblico è una vera dolcezza, sorride sempre e si guarda intorno curioso e per niente preoccupato. Meghan ha anche aggiunto che Harry è il migliore papà, stessi complimenti del principe a sua moglie. Pochi minuti fa uno scatto condiviso sulla pagina Instagram dei duchi del Sussex e il video postato nelle storie del social stanno confermando l’entusiasmo della coppia per la scelta di mostrare al mondo il loro bebè.





Archie è vestito come tutti gli altri bebè, per lui non ci sono le regole rigide previste per i figli di Kate Middleton e il futuro re d’Inghilterra, niente pantaloncini corti ma una tutina comodissima. Archie ha già conquistato tutti. Intanto si continua a parlare di seconda gravidanza in corso per la Markle; in ogni caso la favola continua.