Meghan Markle in Sudafrica sembra davvero incinta con le forme lievitate e il vestito premaman (Foto)

Harry e Meghan Markle proseguono il loro viaggio in Sudafrica, secondo giorno per la coppia che per le vie di Città del Capo si è goduta il bagno di folla (foto). Meghan Markle è incinta? Questo si chiede chi osservandola in questi giorni nota che le sue forme sono un po’ lievitate. L’ex attrice è più burrosa del solito, più passa il tempo dalla nascita di Archie e meno sembra tornare alla sua vecchia forma fisica. Magari la moglie del principe Harry si piace di più con qualche chilo in più, prima della gravidanza era davvero molto magra, ma si fa sempre più forte il sospetto che invece sia in dolce attesa. In più l’abito indossato per il secondo giorno in Sudafrica sembra davvero un abito premaman. Forse la duchessa del Sussex è molto diversa da Kate Middleton che al contrario dopo tutti e tre i parti è riuscita a ritornare nella sua taglia dopo poche settimane. Sua cognata invece sembra godersi fino in fondo i primi mesi da mamma, anche se osservandola bene oggi è davvero più burrosa delle scorse settimane. Avrà ragione il gossip che addirittura vorrebbe in dolce attesa Meghan, Kate ed Euegenie, tutte e tre insieme?

MEGHAN MARKLE INCINTA? IN SUDAFRICA IL VESTITO SEMBRA PREMAMAN

Nel loro tour tutti li adorano, la folla li attende a lungo e loro mano nella mano e sorridenti non deludono al loro arrivo. Archie però continua a restare a casa, sembra infatti che il piccolo non parteciperà a nessun evento nonostante molti continuano a consigliare di mostrarlo. In attesa che questo avvenga si attende a questo punto l’annuncio della seconda gravidanza di Meghan Markle.





Questa mattina hanno visitato il Disctrict Six Homaecoming Center e il relativo museo e la duchessa del Sussex con il suo abito comodo sembra volere anche nascondere un po’ le forme. Ai piedi le zeppe di corda, viste in genere ai piedi di Kate Middleton. Bellissima e molto attenta sempre al suo Harry, protettiva al massimo con suo figlio Archie, chissà forse già pronta per un altro bebè.