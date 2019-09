Toro, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: quali sono le previsioni?

L’oroscopo di Paolo Fox ci svela quali sono le previsioni per il mese di novembre 2019 dei nati sotto il segno del toro. Cosa succederà in amore, lavoro e salute? In amore può esserci un momento di tensione che bisogna cercare di superare. Nel lavoro si possono mettere in discussione alcune decisioni. La salute è caratterizzata da un calo dovuto al grande impegno di quest’anno. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL TORO, CLICCA QUI.

AMORE – In amore, nonostante quest’anno sia positivo per i sentimenti, a novembre 2019 può presentarsi qualche ostacolo in più dovuto ad alcune tensioni con il partner. E’ importante di non trascinare i problemi dal mese precedente e cercare di superare gli ostacoli. I disagi possono provenire per problemi di tipo economico, o a causa di questioni di tipo lavorativo. Alcuni problemi in vista ci sono anche per chi si è separato lo scorso anno e dunque non mancano le tensioni tra ex. Anche in questo caso bisognerebbe cercare di non attaccarsi a vecchie questioni cercando invece di superarle. Il 25 di questo mese, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è bene stare attenti, soprattutto se si vive una storia che non va bene da tempo. La gelosia può essere nemica del toro in questo periodo.





LAVORO – Anche nel lavoro possono esserci delle incertezze, nonostante il quadro generale non sia a rischio. A novembre 2019 il toro può dunque mettere in discussione delle scelte, anche a causa di pareri contrari da parte delle altre persone. Si può arrivare anche a dare un taglio a situazioni che non danno più quello che ci si aspetta. I giorni caratterizzati da maggiore nervosismo sono lunedì 4 e martedì 5. E’ importante evitare di discutere inutilmente sul lavoro. Con diplomazia si possono superare tutti i conflitti. Marte è in opposizione dal giorno 20. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di eliminare ciò che non funziona.

SALUTE – I nati sotto il segno del toro già da ottobre sentono un calo delle forze fisiche, che si farà notare anche a novembre 2019. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tutto ciò è normale. Infatti il toro si è impegnato molto nel corso di questo anno e la stanchezza si fa sentire. Non mancano nausea, un senso di affaticamento, ma anche sbalzi di pressione. Meglio controllarsi. Attenzione a momenti di tensione in più dal 19 al 30 del mese di novembre 2019.