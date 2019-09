Acquario, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Come andrà il mese di novembre 2019 per i nati sotto il segno dell’acquario? Possiamo scoprirlo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore le cose migliorano dopo alcuni mesi fatti di provocazioni con il partner. Nel lavoro la situazione è positiva e i risultati si vedranno soprattutto nella seconda parte di questo mese. La salute vede un recupero a novembre ma si consiglia di non stressarsi troppo e di ritrovare la tranquillità. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dell’acquario, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI NOVEMBRE 2019 DELL’ACQUARIO: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore la vita di coppia diventa un po’ più leggera per l’acquario, dopo gli ultimi mesi fatti di provocazioni. Molte coppie si sono ritrovate a discutere per questioni pratiche, per i soldi. Se l’acquario condivide, oltre che alla vita amorosa anche quella lavorativa con il partner, le cose possono farsi più difficili. A novembre 2019 per fortuna Venere transita in maniera positiva e spinge i cuori solitari a farsi avanti. Polo Fox, con il suo oroscopo, mette in guardia coloro che hanno una relazione con qualcuno che è già impegnato, addirittura sposato. Se non è stata trovata una soluzione negli ultimi due mesi, ora non c’è più nulla da fare ed è meglio voltare pagina una volta per tutte. Le relazioni possono essere complicate se si tende ad imporsi sull’altro e dunque si possono avere dei problemi di coppia con toro, leone e scorpione. E’ un periodo in cui gli incontri sono destinati a diventare avventure, niente di più.





LAVORO – Finalmente alla fine del mese di novembre 2019 l’acquario può raccogliere i frutti di una situazione positiva che si sta delineando sul lavoro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi nel 2019 ha dato inizio a un progetto nuovo potrà ricevere delle soddisfazioni. I commercianti possono tornare a guadagnare dopo un periodo no. Giove è in aspetto positivo e qualcuno potrebbe decidere di ampliare gli spazi dedicati alla propria attività. Dunque per l’acquario è un periodo propositivo, caratterizzato dalla voglia di mettersi in gioco. Dopo il 22 del mese possono arrivare delle buone risposte. Le discussioni possono trovare una soluzione senza problemi. Unica nota negativa è il giorno 25 novembre, quando l’agitazione tornerà a farsi sentire.

SALUTE – Per quanto riguarda la salute, l’oroscopo di Paolo Fox di novembre 2019 invita a non stressarsi troppo. Meglio cercare un po’ di tranquillità. A ogni modo questo mese è di recupero per l’acquario.