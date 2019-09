Capricorno, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: cosa succederà?

Cosa succederà a novembre 2019 secondo le stelle ai nati sotto il segno del capricorno? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore c’è maggiore chiarezza in questo periodo e le cose migliorano anche per le coppie che hanno vissuto una crisi. Nel lavoro le cose cambiano ma qualcosa non va per il verso giusto. Dal punto di vista della salute, questo mese è di recupero per il capricorno, soprattutto nell’ultima parte. Per leggere l’oroscopo del capricorno del 2019 di Paolo Fox, clicca qui.

L’OROSCOPO DEL CAPRICORNO DI NOVEMBRE 2019: LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore a novembre 2019 arriva una chiarezza maggiore. In particolar modo l’ultima parte del mese può rivelarsi interessante. Il capricorno, anche se in passato ha vissuto una crisi con il partner, può ritrovare la serenità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’intesa è particolarmente buona con i nati sotto i segni dello scorpione, dei pesci e della vergine. Saturno è in transito nel cielo del capricorno e anche Giove fa il suo ingresso. Questo cielo porta a un miglioramento che andrà a farsi sentire soprattutto nel 2020. C’è una buona energia che aiuta ad attrarre delle persone interessanti. Questa situazione andrà avanti fino alla fine dell’anno e si consiglia di sfruttarla al meglio per ottenere qualcosa di buono. Inoltre a novembre si possono risolvere delle dispute che riguardano il passato.





LAVORO – In ambito lavorativo Marte ha portato ad alcuni problemi con le persone che circondano il capricorno sul lavoro, quali collaboratori, soci, colleghi. Ora però le cose cambiano per il capricorno. A novembre 2019 si cerca di risolvere un problema consultando anche avvocati e agenti. E’ possibile che questo segno sia arrabbiato con qualcuno perché non gli ha riconosciuto quello che meritava. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, bisogna aspettare il 20 novembre per ricevere delle risposte che si attendono. E’ importante non scoraggiarsi in questo periodo dell’anno perché le stelle sono positive ed è difficile sbagliare. Occhio alle questioni finanziarie, come quelle riguardanti le proprietà o la casa.

SALUTE – Dal punto di vista della salute, il mese di novembre 2019 porta a un buon recupero per i nati sotto il segno del capricorno. Soprattutto gli ultimi dieci giorni possono fare la differenza, quando Giove inizierà il suo transito nel segno portando positività. Chi da un po’ di tempo cerca di stare meglio, potrà avere più opportunità. Intorno al 16 ci saranno però delle tensioni e problemi di tipo reumatico da affrontare.