Kate Middleton in verde petrolio, Meghan Markle in bianco: le duchesse sono entrambe meravigliose (Foto)

In due luoghi completamente diversi ma oggi Meghan Markle e Kate Middleton hanno entrambe incantato tutti (foto). La duchessa di Cambridge con il principe William in visita all’Aga Khan Centre di Londra in vista del viaggio in Pakistan dal 14 al 18 ottobre, ha assistito a un evento sulla moderna cultura del Paese. Abito scelto un bellissimo vestito verde smeraldo del costo di circa 1000 euro di ARoss Girl X Soler formato dalla stilista e designer di gioielli Amanda Ross. La duchessa del Sussex che dopo sei giorni lontana da suo marito Harry l’ha riabbracciato a Johannesburg e adesso possono di nuovo proseguire insieme il loro tour in Africa. L’ex attrice ha indossato uno chemisier bianco che ha messo in evidenza le sue forme ancora un po’ arrotondate dopo la nascita di Archie; per altri di nuovo arrotondate per una presunta seconda gravidanza. Lo chemisier indossato per riunirsi con il suo Harry è solo l’ennesimo indossato in questo tour in SudAfrica.

MEGHAN MARKLE PUNTA SULL’ABITO CHEMISIER, KATE MIDDLETON SEMPRE PERFETTA

Dal bianco al color salvia, Meghan Markle si sente a suo agio con l’abito lungo o sul ginocchio, cinta annodata in vita e braccia meno scoperte rispetto al passato. Il vento ogni tanto le crea qualche problema ma lei non si lascia più trovare impreparata.





Futura regina d’Inghilterra e ad oggi di certo regina di stile la bella Kate che in pubblico ha ormai acquisito tutta la sicurezza possibile. E’ davvero pronta per affiancare il suo William al trono. Il suo fascino non ha bisogno di eccessi nel vestire né di make up evidente, il look resta sobrio ma diventa sempre più delizioso alternando brand diversi, questa volta l’abito è costoso. I sovrani si dividono ancora una volta tra le due cognate anche se ormai è chiaro che la più amata sia ancora lei, la futura sovrana, anche se Meghan sta facendo di tutto per allontanare le malelingue.