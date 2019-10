La truffa delle telefonate mute dalla Tunisia: ecco i numeri che prosciugano il conto telefonico

La truffa delle telefonate mute dalla Tunisia si abbatte sugli utenti: quali sono i numeri che prosciugano il conto? Questo tipo di truffa è in grado di prosciugare il conto degli ignari utenti in pochissimi secondi, attraverso una telefonata priva di dialogo. Ma come avviene questa truffa? Quali sono i numeri che cercano di mettersi in contatto con voi? Si tratta di numeri che chiamano dalla Tunisia, con il prefisso +216, rispondendo ai quali si possono perdere molti soldi. Addirittura pare venga scalata una cifra pari a 1,50 euro al secondo. Essendo poi le telefonate mute, si tende ad attendere un po’ per capire chi c’è dall’altra parte prima di riattaccare e questo contribuisce a regalare ulteriori soldi a questi truffatori. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono i numeri da evitare come la peste e da bloccare per evitare di essere raggirati in questo modo.

LA TRUFFA DELLE TELEFONATE MUTE DALLA TUNISIA: COME AVVIENE?

Di solito questa truffa avviene nel seguente modo. Si riceve una telefonata da un numero sconosciuto alla quale si può o meno rispondere. Molte persone tendono a richiamare, pensando che potrebbe trattarsi di qualcosa di importante, ignari di quello che sta per succedere. Quando si inoltra nuovamente la telefonata, si cade in una trappola che porta a una perdita di denaro molto forte. Infatti rispondendo o richiamando i numeri incriminati, si arriva a spendere fino a 1,50 euro al secondo! E’ una truffa ben pensata, perché chiunque risponderebbe al telefono, ignaro di quello che in realtà succede. Si risponde ingenuamente, pensando possa trattarsi di qualche comunicazione di rilievo per ritrovarsi senza credito.





ECCO I NUMERI CHE PROSCIUGANO IL CONTO TELEFONICO

I numeri interessati sono della Tunisia. Il prefisso è +216 e già vedendolo deve scattare l’allarme. Meglio quindi non rispondere. Ci sono comunque due numeri che effettuano queste costose telefonate a carico dei malcapitati. Si tratta di +216 28 915 036 e +216 28 914 685. Potete procedere anche bloccandoli direttamente sul vostro cellulare, o comunque salvandoli al fine di conoscere chi vi chiama.

COME FARE PER EVITARE LA TRUFFA DELLE TELEFONATE MUTE DALLA TUNISIA

Per evitare questo raggiro la prima cosa da fare è non rispondere assolutamente a questi numeri, né richiamarli. Oltre a questo, è possibile scaricare delle app che riconoscono i numeri pericolosi e li bloccano prima che si possa ricevere una chiamata di questo tipo. Si tratta di True caller e Dovrei Rispondere. Altra cosa che si può fare è chiedere al proprio operatore telefonico di disattivare le telefonate internazionali in uscita.





