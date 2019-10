Elena Santarelli risponde ai commenti, donne che la accusano di avere strumentalizzato la malattia di suo figlio (Foto)

Quando Elena Santarelli con molto coraggio e altruismo ha scritto il libro Una mamma lo sa parlando del cancro che ha subito suo figlio Giacomo non immaginava che ci sarebbero stati anche dei commenti così cattivi da parte di donne che dovrebbero essere le prime a sostenerla (foto). E’ stata forte sempre Elena, solo adesso che tutti possono leggere la verità rivela che ha mentito alle persone più care fingendo sorrisi mentre diceva che sarebbe andato tutto bene. Come tutti i personaggi famosi la Santarelli dà un’occhiata alle notizie che la riguardano e alle commentatrici di Gossip.it decide di rispondere, stufa di leggere cose assurde. Fa male dover leggere che lei avrebbe strumentalizzato la malattia di suo figlio Jack. Ogni mamma può immaginare l’orrore di un’accusa del genere. Elena Santarelli non riesce a capire come si possa essere così cattive e questa volta risponde con un video passando in rassegna commento per commento, mettendo tutte a tacere.

DALLA SOLIDARIETA’ DELLE DONNE ALLA CATTIVERIA PIU’ PROFONDA, QUANTO ORRORE NEI COMMENTI CONTRO ELENA SANTARELLI

La showgirl ha aperto il suo cellulare mostrando quei commenti e ancora una volta ha messo la sua faccia e ha risposto a chi l’ha accusata di avere guadagnato dalle ospitate in tv grazie alla malattia del suo bambino, a chi ha giudicato anche il libro, addirittura che si sia messa lei in copertina. Ciò che fa ancora più rabbia alla Santarelli è l’accusa di non spegnere i riflettori su suo figlio, perché magari è ciò che vorrebbe Giacomo.





Niente di più sbagliato: “Il tuo commento è patetico, povero, privo di sentimenti, non sta né in cielo, né in terra. E’ stato mio figlio Giacomo a darmi il permesso di fare il libro. Non l’ho fatto di nascosto o di mia iniziativa. Ti dirò anche di più: lo leggerà, perché tu non puoi sapere che rapporti ho io con mio figlio, non puoi sapere nulla di me” una delle risposte e poi un’altra: “Posso capire di non piacerti come artista, come personaggio, come modella…va benissimo! Ma non puoi puntare il dito sulla malattia… Quindi siete delle arpie”. Speriamo che le risposte di Elena imbarazzino almeno un po’ le commentatrici e gli altri.





