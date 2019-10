Tutti i look di Kate Middleton in Pakistan: cambi scarpe, cappelli e sciarpe e ogni volta un successo (Foto)

Dal 14 al 18 ottobre il viaggio in Pakistan di William e Kate Middleton, quindi il tour e gli impegni non sono ancora terminati ma i look della duchessa sono già così tanti e tutti con un messaggio ben preciso (foto). Quanto ha studiato Kate prima di partire per il Pakistan con il principe d’Inghilterra? Ci riferiamo a uno studio fatto di omaggi, di moda, di ricordi; tutto molto apprezzato da tutti. Dagli omaggi a Lady Diana agli omaggi all’Islam, al Paese che ha accolto con entusiasmo i futuri sovrani d’Inghilterra. La Middleton ha imitato un outfit della suocera mai incontrata, ha messo in testa più di un copricapo tradizionale, si è affidata a stilisti locali strizzando anche un occhio alla moda e immaginiamo creando già nuove tendenze. Kate così non l’avevamo mai vista ed è un vero splendore. I duchi si osservano ammirati perché diversi dal solito. Anche sul campo da cricket l’outfit è perfetto, per Kate basta cambiare scarpe e legare i capelli e risulta super glam anche nello sport nazionale.

KATE MIDDLETON IN PAKISTAN I SUOI OUTFIT TUTTI DIVERSI

Tra tappe e abiti segreti il viaggio in Pakistan di William e Kate è una vera sorpresa in tutti i sensi. Il programma completo dei duchi di Cambridge non è mai stato anticipato per ragioni di sicurezza, difficile quindi prevedere anche i look che avrebbe scelto la Middleton.





A Lahore per la tappa sportiva sul campo da cricket la Middleton ha indossato un completo bianco con sneakers perfette per giocare, mentre alla visita con i bambini in una scuola sostenuta da un’organizzazione benefica aveva lo stesso abito con le scarpe col tacco. Meravigliosa nell’abito tradizionale con l’ennesima tonalità di verde per la visita alla Moschea Imperiale a Lahore. Incantevole per la visita alle montagne dell’Hindu Kush e in ogni altro evento o impegno che già vi abbiamo mostrato in questi giorni.