William e Kate Middleton alla cena di gala quasi con lo stesso vestito, sono elegantissimi (Foto)

Kate Middleton ha stupito in modo positivo tutti dal suo primo passo in Pakistan indossando gli abiti tradizionali, scegliendo stilisti pakistani e colori con messaggi ben precisi ma anche con un occhio molto attento alla moda (Foto). Il principe William ha deciso poi di stupire allo stesso modo alla cena di gala a Islamabad. I duchi di Cambridge hanno lasciato tutti a bocca aperta scegliendo due abiti verdi, ancora una volta un omaggio all’Islam, ma se per la serata Kate ha puntato su un abito scintillante e lungo alla caviglia, un outfit che potrà di certo riciclare in altre occasioni importanti, il principe d’Inghilterra ha scelto di indossare un tradizionale sherwani pakistano. L’effetto sorpresa è incantevole, la coppia elegantissima e sorridente ha così salutato tutti.

WILLIAM A KATE SI DIVERTONO A BORDO DEL TUK TUK PAKISTANO

Il mezzo di trasporto coloratissimo ha fatto sorridere tanto la coppia che mai come questa volta ha voluto omaggiare con tanti gesti e scelte il Paese che li ospita in questi giorni. Charlotte, Louis e George sono rimasti a casa, in Pakistan ci sono solo i duchi in tutto il loro fascino e il loro impegno.

Le foto dei duchi di Cambridge all’arrivo per la cena di gala

KATE MIDDLETON BELLISSIMA CON I SUOI OUTFIT IN PAKISTAN





Abito verde di Jenny Packham lungo fino alla caviglia e scintillante, sandali e accessori perfetti per la duchessa come sempre a suo agio in ogni situazione. Forse un attimo di imbarazzo per William perché poco comodo nel suo sherwani verde, ma è durato davvero un attimo. Complimenti a lui che ha scelto la tradizione con l’abito pakistano delle occasioni importanti. C’è ancora tempo per vedere e ammirare altri outfit della coppia reale durante il loro viaggio in Pakistan; di certo con altri omaggio al Paese che li ospita.