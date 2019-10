Maurizio Gasparri al vetriolo contro Francesca Fialdini:

Chi ha seguito la puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda il 20 ottobre 2019, ha ascoltato l’intervista a Virginia Raggi fatta dalla conduttrice Francesca Fialdini. Una intervista che a quanto pare Maurizio Gasparri non ha molto gradito visto che sui social, ha lanciato pesanti accuse verso la conduttrice di Rai 1, dandole della “corista propagandista”.

Non sono mancate le polemiche in merito alle parole molto offensive che Gasparri ha usato verso la conduttrice di Rai 1. Non solo, come potrete leggere nei vari messaggi che riportiamo, Gasparri si è scagliato pesantemente anche contro Virginia Raggi definendola una “nullità”. Gasparri si è detto anche schifato per gli applausi arrivati in studio per la sindaco di Roma mentre parlava “male” di altri politici.

L’ATTACCO DI MAURIZIO GASPARRI SUI SOCIA A FRANCESCA FIALDINI

Il primo tweet di Gasparri:

Servilismo #Rai una nullità intervista un’altra nullità @virginiaraggi

devasta #Roma ma su @RaiUno

può mentire a piacimento. @Raiofficialnews

ne risponderà

E ancora le offese continuano sia verso la conduttrice di Rai 1 che verso la sindaco di Roma Virginia Raggi:

#aruotalibera esempio di giornalismo a lingua srotolata #Rai1 @RaiUno

che vergogna questa corista che fa domande ridicole a una incapace che ha distrutto #Roma

E per finire:

Pare che questa corista propagandista si chiami Fialdini #aruotalibera #alinguasrotolata servilismo #Rai a beneficio di una incompetente #Raggi @rai1

insulti agli altri accompagnati da applausi che schifo

I messaggi di Gasparri non hanno riscosso molte approvazioni, anzi, sono però finiti sui principali siti di notizie e di tv che parlano di quanto accaduto facendo notare anche i toni usati dal politico.

La Rai in qualche modo risponderà a queste pesanti accuse, anche solo per schierarsi dalla parte della conduttrice pesantemente offesa da Gasparri? Per il momento tutto tace.