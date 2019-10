Da noi a Ruota Libera: si va di politica, arriva Virginia Raggi

Per tutta una edizione, Mara Venier lo scorso anno, a Domenica IN, non ha avuto politici e ha evitato di parlare di tematiche scottanti, spiegando in alcuni casi che era stata una sua decisione, in altri una presa di posizione dell’azienda. Ma con Francesca Fialdini si fa un altro genere di domenica e il fatto che Virginia Raggi sarà una delle protagoniste della puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda domani 20 ottobre 2019, ne è la dimostrazione. Nell’intervista ovviamente non si parlerà solo di politica ma anche della vita privata della sindaca di Roma.

Le prime anticipazioni però riguardano proprio uno degli aspetti politici di questa intervista, alcune domande che riguardano il leader della Lega Nord, Matteo Salvini.

DA NOI A RUOTA LIBERA: VIRGINIA RAGGI SUPER OSPITE

Virginia Raggi replica al leader della Lega: “Salvini? Io credo che se potessero rispondere alcuni psicologi direbbero che probabilmente è ossessionato. Quando sento Salvini parlare di dimissioni, rispedirei al mittente il ‘dimettiti tu’“. La sindaco di Roma nega una possibile alleanza a Roma tra Pd e M5s e tifa per il Premier Conte; nel corso dell’intervista va “a ruota libera” e per la prima volta parla di sé, della sua famiglia, di Virginia moglie, mamma e figlia.

L’appuntamento quindi per conoscere tutte le dichiarazioni e ascoltare l’intervista integrale della Raggi è per domani alle 17,35 su Rai 1. La Raggi non sarà la sola ospite della puntata ma per il momento non ci sono altre anticipazioni relative agli ospiti di questo appuntamento con il programma di Francesca Fialdini.

Da Noi a Ruota Libera ha registrato nel corso delle prime puntate ottimi ascolti per un testa a testa con Canale 5 e con Domenica Live. La Fialdini continuerà a portare numeri buoni alla Rai o Barbara d’Urso riconquisterà lo scettro di regina di quella fascia?