Corinna Schumacher a sei anni dall’incidente, la moglie di Michael rompe il silenzio

Dal terribile incidente di Michael Schumacher per la prima volta sua moglie Corinna in un’intervista racconta dell’ex campione, di sua figlia Gina Maria che l’ha omaggiato indossando la storica tuta della Ferrari. Sono passati quasi sei anni dal drammatico incidente sulle nevi di Meribel e per la prima volta Corinna Schumacher ha concesso a She’s Magazine parte delle sue emozioni, di ciò che vive la sua famiglia e lei stessa. Ricorda che aveva 30 anni e il suo desiderio era di avere un cavallo, lei e Michael andarono insieme a Dubai. Oggi la sua passione per i cavalli è la stessa che ha sua figlia, ma questo l’ex campione di Formula 1 già lo sapeva, l’aveva previsto. Gina Maria Schumacher ha 22 anni, era un’adolescente quando il suo papà dalla gioia di una vacanza sulla neve cadendo ha cambiato di certo la vita di tutti. In questi giorni era impegnata nell’Elementa Masters Premiere a Verona e per l’esibizione non ha avuto dubbi sull’abito da scegliere per lo show.

CORINNA SCHUMACHER RINGRAZIA MICHAEL

“Quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non dimentico chi devo ringraziare di tutto questo, ovvero mio marito“. Lavorava giorno e notte con i cavalli ma per suo marito era già chiaro che la figlia Gina sarebbe stata più brava di sua moglie perché aveva più polso e carattere.





A chi le chiede delle condizioni di salute di Michael risponde: “Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato un argomento così delicato come la sua salute“.