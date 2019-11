E’ morta la mamma di Raoul Bova, il ricordo dell’attore e di Rocio (Foto)

La ricordiamo tutti la foto in bianco e nero di Raoul Bova con la sua mamma in sella a una moto, uno scatto che adesso è solo un ricordo pieno di emozioni perché la signora Rosa non c’è più. La madre di Raoul Bova è morta lasciando quell’inevitabile vuoto per i figli, per i nipoti, anche Rocio era molto legata. Nello scatto senza colori c’è tanto del legame di Raoul con mamma Rosa ed è per questo che l’attore ha scelto proprio quell’immagine per scrivere il suo post: “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate… abbracci e fiori”. Non c’è altro da aggiungere il suono dolce con cui chiama la donna che l’ha amato più di ogni altra persona racchiude tutto. In tanti si sono stretti intorno a Raoul Bova, gli amici di sempre, altri artisti come Laura Pausini, Biagio Antonacci, Antonella Clerici e tanti altri. La sua compagna ha invece scelto una foto più malinconica, un cielo pieno di nuvole ed è lì che guarderà adesso per pensare a lei che la accolta a braccia aperte in famiglia.

IL MESSAGGIO DI ADDIO DI ROCIO MUNOZ MORALES ALLA MAMMA DI RAOUL BOVA

“Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’ “anima rock” …come dicevo sempre io”, un cuore spezzato chiude il post ma lascia intatto l’amore ricevuto. Lo scorso anno Raoul Bova ha perso il padre a cui come la mamma era molto legato. Il dolore per la perdita di entrambi i genitori è forte, il lutto dopo papà Giuseppe è quello che purtroppo prima o poi tocca tutti.





La signora Rosa era originaria di Acerra in provincia di Napoli ma già prima della nascita di Raoul si era trasferita a Roma dove purtroppo è volata via nelle scorse ore. Nessun post invece da parte di Chiara Giordano per l’addio alla sua ex suocera, ma questo solo sui social, di certo l’ultimo saluto sarà doloroso anche per lei.