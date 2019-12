Kate Middleton, jeans e calzettoni e il look è quasi perfetto per scegliere l’albero di Natale (Foto)

Kate Middleton ha voluto adeguarsi al tema natalizio e ha puntato sul look più adatto per scegliere l’albero di Natale ma qualche errore l’ha commesso, agli occhi attenti non sono sfuggiti i suoi calzettoni (foto). Più bella e più semplice che mai la duchessa di Cambridge si è recata alla fattoria Peterley Manor nel Buckinghamshire. Per lei un compito apparentemente semplice, la scelta dell’albero di Natale al posto della regina Elisabetta, un compito delicato perché simbolico. A conferirle l’incarico è stata direttamente la regina e come sempre Kate è stata meravigliosa con tutti i presenti, con i bambini e con i loro genitori. Tutto nasce dal suo ruolo di madrina della Charity Family Farm, un’associazione benefica che si occupa delle famiglie e dei bambini disagiati. Una foresta di abeti e ovviamente le foto di Kate Middleton hanno già fatto il giorno del mondo; tutti sanno cosa ha indossato ieri.

KATE MIDDLETON IN ROSSO E VERDE PER LA SCELTA DELL’ALBERO DI NATALE

Uno di quegli alberi arriverà anche a Kensington Palace ma intanto le sue foto con l’outfit natalizio ma casual sono arrivate a tutti. Non era certo una serata di gala e quindi il suo look era quello giusto, look campestre con i suoi adorati jeans skinny, gli scarponcini da trekking perfetti per il terreno della fattoria, il maglioncino verde di Really Wild, che ovviamente è subito andato esaurito e il piumino rosso con le toppe sui gomiti, un modello del 2017 di Perfect Moment. Più di tutto ad attirare l’attenzione sono stati i suoi calzettoni, perfetti per proteggersi un po’ di più dal freddo ma non bellissimi per tutti.





Sembrano un po’ degli scaldamuscoli, accessori un po’ fuori moda ma nel contesto stanno davvero bene. Le immagini di Kate impegnata con le decorazioni natalizie con i bambini è stata rilanciata anche sul profilo social Kensingtonroyal; per fortuna che c’è lei a rilanciare l’immagine della famiglia reale dopo gli scandali.