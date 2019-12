Che spettacolo la famiglia Reale a Natale: la regina sceglie il rosso mentre i figli di Kate e William catturano l’attenzione (FOTO)

Come di consueto anche quest’anno la famiglia reale al completo ( ormai Harry e Meghan sembrano essersi defilati e quasi nessuno ci fa più caso) ha partecipato alla messa di Natale. E ovviamente le foto dei reali hanno fatto il giro del mondo. Inutile dire che anche per questo Natale, a spiccare è la Regina Elisabetta che ha optato per un look sicuramente natalizio! Ha indossato abito e cappottino rosso, ed è anche questa volta impeccabile. Occhi di tutto il mondo puntati su di lei che ha dispensato consigli ed è apparsa come sempre in ottima forma. E poi tutti pazzi per i figli di William e Kate. Il piccolo Louis è rimasto a casa mentre George e Charlotte si sono molto divertiti a prendere doni speciali che molte persone hanno voluto portare con la speranza di aver modo di parlare, anche solo per pochi secondi, con i bambini!

CHE SPETTACOLO LA FAMIGLIA REALE A NATALE: GLI SCATTI FANNO IL GIRO DEL MONDO

Kate e William hanno raggiunto insieme a Carlo e Camilla, con i bambini, Sandringham House per la Messa alla St Mary Magdalene Church. Kate e William si sono fermati a parlare con le persone accorse nei pressi della chiesa per portare doni, in particolare alla piccola Charlotte che ha anche aperto dei regali insieme a mamma e papà, in una delle foto che circolano sui social la vediamo con in mano un fenicottero rosa.

E poi che dire della Regina, sempre pimpante e sorridente. Come dicevamo in precedenza, e come potete vedere dalle foto, ha optato per un look davvero natalizio con il suo cappottino rosso. Kate invece ha scelto il grigio con un cappello verde mentre i bambini hanno sfoggiato un look non troppo elegante, simile a quello di molti altri fanciulli della loro età.