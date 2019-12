Oroscopo Paolo Fox 2020, Toro in coppia: segni sì e segni no, l’amore secondo le stelle

Oggi scopriamo come sarà l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 per il toro in coppia. Con ogni segno è prevista una diversa affinità. Vediamo perciò quali sono i segni con cui si va più d’accordo e quelli da cui stare alla larga con il nuovo anno secondo le stelle, così da capire quale sarà l’andamento di questo nuovo anno per i nati sotto il segno del toro.

Oroscopo Paolo Fox 2020: il Toro in coppia con gli altri segni

Toro-Ariete: Si tratta di una coppia basata principalmente sulla fisicità, e l’attrazione fisica non manca. Non c’è una particolare condivisione di intenzioni e idee. Dunque non è un legame molto forte nel 2020 e c’è il rischio che uno dei due si stanchi.

Toro-Toro: Saturno e Giove in ottimo aspetto, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, regalano grande stabilità al legame con lo stesso segno. E’ l’anno giusto per fare un passo in più nella stessa direzione.

Toro-Gemelli: E’ una coppia con un equilibrio precario perché il toro è conservatore mentre i gemelli hanno sempre bisogno di novità. Bisogna cercare di rimanere uniti e complici per non rovinare tutto.

Toro-Cancro: Questa coppia sarà altalenante nel 2020. Entrambi vogliono costruire una famiglia ma il toro potrebbe ritrovarsi a rimproverare il cancro perché distratto troppo da questioni di lavoro.

Toro-Leone: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questa coppia rischia di entrare in competizione. In particolare il leone ha voglia di sentirsi il migliore, di riscattarsi. Inoltre ci saranno pensieri relativi ai figli e alla casa, nonché questioni economiche da risolvere.

Toro-Vergine: L’unione tra questi due segni è vincente nel 2020, in quanto stabile e costruttiva per entrambi. Possono esserci una convivenza, un matrimonio. Si può pensare anche a un progetto di lavoro insieme. I pianeti sono dalla parte di questi segni.

Toro-Bilancia: E’ una coppia che ama il bello e potrebbe dedicare molto tempo a mettere su casa scegliendo l’arredamento e le soluzioni migliori. Sono molto ammirati dagli altri. Attenzione a non pensare solo all’esteriorità.

Toro-Scorpione: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, i componenti di questa coppia sono molto gelosi e questo può costituire un’arma a doppio taglio. Lo scorpione tende a creare discussioni per testare l’interesse dell’altro ma il toro, dal canto suo, non vede le dispute di buon occhio. Attenzione!

Toro-Sagittario: Il sagittario è avventuroso, il toro è più stabile. Un punto d’incontro è assolutamente possibile ed è importante programmare un viaggio, una fuga romantica.

Toro-Capricorno: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che i pianeti sono in ottimo aspetto per questa coppia. Entrambi vogliono costruire qualcosa di certo per il futuro.

Toro-Acquario: Sono due segni molto diversi ma ognuno è affascinato dall’altro. Insieme possono divertirsi e stare molto bene. Saturno, Giove e Marte saranno in ottimo aspetto da marzo. Il toro potrà approfittarne per chiedere qualcosa di importante.

Toro-Pesci: E’ una coppia molto tenera e una storia può rivelarsi importantissima per tutta la vita. I pesci avranno bisogno di attenzione e cure per via delle difficoltà a livello lavorativo. Il toro, dal canto suo, è molto protettivo. Si possono fare progetti importanti.