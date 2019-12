Capodanno, i video di auguri più belli da mandare su Whatsapp

Per fare degli auguri originali per il Capodanno 2020 si possono inviare dei video molto belli attraverso l’app di Whatsapp. Sarà un modo senz’altro carino per fare degli auguri con immagini, frasi e musica soprattutto a chi non abbiamo occasione di fargli dal vivo. Certo è che delle volte mandare un messaggio su Whatsapp, a maggior ragione se si tratta di speciali, può risultare un po’ complicato. Non si trovano le parole giuste, le immagini perfette, il video più originale rispetto ai tanti già visti. Il web è però pieno di bellissimi video che riguardano proprio gli auguri per il Capodanno.

E, tra l’altro, queste clip non possono essere mandate solo ai nostri contatti più stretti su Whatsapp ma anche ai nostri amici presenti sui social network come ad esempio su Facebook. Ma allora passiamo subito a vedere alcuni di questi originali video e quali sono i più adatti da mandare a Capodanno 2020 per sorprendere i nostri parenti e i nostri amici.

I modi per fare gli auguri a Capodanno 2020 senza dimenticare nessuno

A chi fare gli auguri a Capodanno? Bisogna stare sempre molto attenti a non dimenticare nessun parente, nessun amico, spesso anche nessun conoscente. Mandarli il 31 dicembre 2019, a mezzanotte in punto oppure il 1 di gennaio, il primo giorno dell’anno nuovo? Questo è sicuramente a discrezione di ognuno di noi. Alla fine l’importante è fare gli auguri a chi teniamo di più. Alcuni, delle volte, aspettano anche che siano gli altri a mandare per primi gli auguri di Capodanno. Certe volte, per una ragione o per un’altra non sia abbastanza tempo per poter cercare i video perfetti. In questo caso vi aiutiamo noi. Ma voi volete sorprendere i vostri cari e i vostri amici più stretti e simpatici? Bene, allora qui di seguito vi mostriamo alcuni video che abbiamo trovato in giro per il web e che ci sembrano assolutamente perfetti per fare gli auguri per il Capodanno 2020!

I video di auguri da inviare su Whatsapp a Capodanno 2020: ecco quali sono i più belli

Eccovi i video più belli per fare gli auguri per l’inizio del nuovo anno:

Questi sono davvero soltanto alcuni dei video di auguri che si trovano in giro per il web per questo Capodanno 2020. Dalle frasi più belle, poetiche e speciali a immagini di gioia e allegria con canzoni perfette per brindare a questo nuovo anno che si prepara ad arrivare. Ci sarebbe però una possibilità un po’ diversa: creare personalmente il video perfetto per Capodanno 2020. Esistono tantissimi programmi o app gratuiti che permettono di creare dei brevi video in maniera personalizzata. Potrete scegliere il brano musicale, le immagini e gli effetti. Sicuramente il destinatario del video apprezzerà moltissimo il risultato e i vostri auguri saranno unici!