Grafico Paolo Fox Acquario 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

E’ appena iniziato il nuovo anno ma che tipo di anno sarà secondo l’oroscopo? Durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri è stato Paolo Fox, come di consueto, a spiegare ai telespettatori come andrà questo nuovo anno secondo le stelle, segno per segno. Paolo Fox ha anche illustrato un grafico dove viene mostrato nel dettaglio di ogni segno zodiacale ogni mese dell’anno. Come andranno, dunque, amore, lavoro e fortuna? In questo articolo parleremo del segno dell’acquario. Andiamo subito a vedere l’oroscopo e il grafico di Paolo Fox per questo 2020.

Grafici Paolo Fox 2020: come sarà il nuovo anno per il segno dell’Acquario

L’acquario sarà ancora più rivoluzionario del solito durante questo nuovo anno del 2020 che si prospetta proprio un anno molto importante per il segno in questione. I nati sotto questo segno avranno decisamente tanta voglia di buttare via tutto ciò che non piace. La prima parte del nuovo anno, fino al mese di maggio vedrà protagonista un ottimo cielo anche a livello di cuore e sentimenti. Potrebbero esserci grandi progetti in ballo per gli acquario. La metà del 2020 sarà infatti perfetta per chi deciderà di coronare il proprio sogno d’amore con le nozze oppure per iniziare con l’apertura di una nuova attività in proprio.

E proprio a questo proposito… L’acquario avrà sicuramente molto bisogno di uscire da una situazione un po’ troppo monotona. Come ad esempio, proprio quella dell’ambito lavorativo. Se si fa lo stesso lavoro da molto tempo ci sarà senz’altro la voglia di cambiare con dell’aria diversa.

Per i nati sotto il segno dell’acquario si prospetta davvero un buon anno questo. A livello sentimentale, a livello di successi lavorativi ma anche per quanto riguarda la fortuna e non mancherà una piccola o grande sorpresa. Tempo di revisione e forse anche di una eccessiva determinazione secondo Paolo Fox.

