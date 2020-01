Harry e Meghan “divorziano” dalla famiglia Reale: l’annuncio sui social, lavoreranno e saranno indipendenti

Non è una decisione che stupisce, da tempo era nell’aria e il 2020 si apre con una notizia che comunque desta scalpore in tutto il mondo, nonostante non sia una grossa sorpresa. Harry e Meghan lo hanno fatto: hanno deciso di lasciare la famiglia reale, di rendersi autonomi e di poter gestire al meglio la loro vita. Lasciando la famiglia reale rinunciano si a tanti privilegi , dovranno lavorare per vivere e mantenersi senza contare sui soldi della famiglia reale, ma anche ai tanti oneri che i membri della Royal Family hanno.

E chissà se Meghan tornerà a fare l’attrice! Di certo potrebbe succedere di tutto. Il 2020 si apre con questo grande annuncio e ci si può davvero aspettare di tutto visto che Harry e Meghan, pur non facendo parte della famiglia reale, continueranno di certo a essere seguitissimi da media di tutto il mondo, paparazzi inclusi.

I duchi del Sussex scrivono sui social, di aver riflettuto molto sulla scelta da prendere e alla fine sono giunti a questa conclusione.

Le parole di Harry e Meghan sui social:

After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” – The Duke and Duchess of Sussex