Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Ariete, tutte le previsioni secondo le stelle

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Ariete

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dell’ariete? Cosa succederà ai nati sotto questo segno? Nel lavoro questo mese sarà abbastanza impegnativo, soprattutto per i liberi professionisti e i precari. Nell’amore Venere entra nel segno e aiuta. La salute potrebbe essere caratterizzata da qualche tensione e fastidio. Scopriamo dunque tutto quello che succederà ai nati sotto questo segno.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Ariete: cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda amore, lavoro e salute

Amore – A partire dal 7 febbraio 2020 Venere entra nel segno dell’ariete. E’ quindi un mese molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Chi vive una relazione difficile può decidere di concluderla in questo periodo. Coloro che invece vogliono intraprendere qualcosa di nuovo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, possono farlo proprio a febbraio. E’ un momento in cui si parla di casa, di cambiamenti e trasferimenti. Nota negativa è Giove in aspetto negativo che porta a problematiche di tipo economico. Il 16 del mese sarà possibile, per l’ariete, chiarire vecchie questioni sentimentali. Maggiore agitazione c’è per chi ha una relazione con un capricorno o un cancro. Scelte drastiche possono arrivare con Saturno dissonante.

Lavoro – Questo ambito fa emergere un po’ di fatica per i nati sotto il segno dell’ariete a febbraio 2020. Chi ha un lavoro stabile vorrebbe sentirsi più gratificato, mentre maggiori difficoltà riscontrano i precari e i liberi professionisti. Comunque non ci si arrende e si va avanti, anche con le difficoltà. Bisogna però considerare il quadro generale perché l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci parla di un anno di preparazione e qualcosa si inizia a vedere già in primavera. Positivi sono nuovi incarichi e sbocchi. Alcuni potranno ottenere anche qualche guadagno in più. Dunque bisogna lavorare bene e prepararsi nei prossimi 4 mesi, perché per l’ariete sono in arrivo delle soddisfazioni anche se a lungo termine.

Salute – Per quanto riguarda la salute, l’ariete deve far fronte alla dissonanza di non uno, ma due pianeti. Giove e Saturno non sono di certo in aspetto positivo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questo porta ad alcune tensioni. Attenzione intorno al 19 del mese, perché possono verificarsi dei fastidi. C’è da dire che i nati sotto il segno dell’ariete hanno diversi motivi per essere preoccupati, dal lavoro ad altre questioni che riguarderanno soprattutto la seconda metà del 2020. C’è ansia da prestazione dovuta alla necessità di far vedere sempre quanto si vale. Bisogna evitare imprudenze nell’ultima parte del mese di febbraio 2020.