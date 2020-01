Harry e Meghan rinunciano ai titoli, al denaro e restituiscono i soldi spesi per Frogmore House

Avevamo tutti sognato vedendo le immagini di Frogmore House, la dimora scelta da Harry e Meghan, il loro nido d’amore. Ma i duchi del Sussex non vivranno molto a Londra ed è anche per questo motivo che, come viene comunicato oggi da un comunicato ufficiale a firma della Regina Elisabetta, restituiranno i soldi che hanno speso in questi anni per ristrutturare la tenuta, soldi dei sudditi di sua maestà. Una cifra che, secondo i ben informati, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,4 milioni di sterline.

Ma questa non è la sola novità che arriva il 18 gennaio 2020 in modo ufficiale da parte della regina Elisabetta. Harry e Meghan rinunciano ai loro titoli di ‘Altezza Reale’ e inoltre, non riceveranno più fondi pubblici .

L’esito del negoziato sul futuro della coppia viene ufficializzato da Buckingham Palace con un comunicato in cui si precisa che “il nuovo status sarà vigente dalla primavera del 2020”. La coppia quindi non rappresenterà più formalmente la regina.

Ma vediamo le parole della regina Elisabetta, nel comunicato diramato questa sera.

DALLA REGINA ELISABETTA LE ULTIME NOTIZIE SUL FUTURO DI HARRY E MEGHAN

Nel comunicato ufficiale la Regina spiega che ci sono stati mesi di incontri e di dialoghi, prima di arrivare alle decisioni da prendere e agli accordi maturati tra suo nipote e gli altri membri della famiglia reale.

Sua maestà però ci tiene a precisare che queste decisioni non cambieranno l’affetto che lei prova per Harry e per sua moglie. E infatti scrive: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre amatissimi componenti della mia famiglia”. E ancora: “Riconosco le sfide che hanno affrontato come risultato di un continuo esame negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente. Voglio ringraziarli per tutto il lavoro svolto con dedizione in questo Paese, nel Commonwelth e oltre e sono particolarmente orgogliosa per il modo in cui Meghan è diventata così rapidamente una di famiglia”.

“Tutta la mia famiglia si augura che l’accordo di oggi possa consentire loro di cominciare a costruire una nuova vita felice e pacifica” conclude Elisabetta II.

Queste le ultime notizie sul futuro di Harry e Meghan, di certo gli sceneggiatori di The Crown saranno felici. Neppure negli migliori ipotesi avrebbero mai pensato che ci sarebbe stato così tanto da raccontare. Ci potranno essere almeno altre tre stagioni per raccontare gli ultimi due anni delle vicende della famiglia reale.