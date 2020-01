Harry parla della rottura con la casa Reale: “Il Regno Unito è la mia casa”

Non si parla d’altro: da quando Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare ai benefici di “senior royal“, il Regno Unito ma anche il resto del Mondo sono rimasti con il fiato sospeso. Cosa è accaduto tra la coppia e la casa Reale? Cosa spinge Harry e Meghan a rinunciare a una serie di privilegi? A parlarne, rompendo finalmente il silenzio, è stato proprio Harry. Nel corso di un evento di beneficenza che ha avuto luogo a Londra, ha dunque chiarito alcuni punti riguardo questa intricata vicenda. Scopriamo cosa ha detto nel suo bellissimo discorso e cosa lo ha portato a una decisione così difficile.

Harry rompe il silenzio sulla rottura con la casa Reale

Nel lungo discorso Harry ci tiene a specificare di amare il Regno Unito, posto che considera essere la sua casa. Però dice di non avere avuto altra scelta insieme alla moglie Meghan. Le sue parole arrivano dritte al cuore del popolo, che ha amato Harry fin da bambino. E proprio per questo è stato lui a voler dire la verità, a voler spiegare perché ha deciso di rinunciare ai privilegi di “senior royal” con la moglie Meghan. La scelta è stata accolta da Buckingham Palace nella giornata di sabato. E così Harry, nel corso del suo intervento all’evento di beneficenza, dice di poter solo immaginare tutto quello che è stato scritto e detto in queste ore. La sua verità arriva non in qualità di duca o di principe, ma semplicemente di Harry, quella persona che tutti hanno visto crescere in questi 35 anni.

Dunque Harry ha detto: “Sono cresciuto sentendo il sostegno di molti di voi e vi ho visto accogliere Meghan a braccia aperte vedendomi trovare l’amore e la felicità che avevo sperato per tutta la vita“. E così ha continuato dicendo di confidare nel fatto che tutti sappiano che sua moglie, la donna che ha scelto come compagna di vita, condivida i suoi stessi valori. Ed è proprio così, perché è proprio la stessa donna di cui si è innamorato.

Harry ha poi parlato dell’impegno suo e di sua moglie per onorare la casa Reale, la bandiera del Regno Unito. Dunque hanno sempre cercato di svolgere il proprio ruolo con orgoglio. Subito dopo il matrimonio, Harry e Meghan, insieme, erano uniti e eccitati per ricoprire proprio questi compiti. Ed è da questo che deriva l’amarezza di Harry: “Per queste ragioni mi dà molta tristezza essere arrivati a questo punto“. Per quel che concerne la drastica decisione presa, quella di fare un passo indietro, Harry spiega di quanto non sia stata una cosa fatta con leggerezza. Arriva a seguito di diversi anni di battaglie, di diversi mesi fatti di discussioni. Tuttavia, per Harry e Meghan, non c’erano altre opzioni.