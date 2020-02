Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Pesci: bisogna aprirsi all’amore, i pianeti sono favorevoli

L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dei pesci ci fa sapere come andranno le cose in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno. In amore non bisogna chiudersi ma accogliere ciò che arriva anche grazie ai pianeti in aspetto positivo. Nel lavoro è un mese importante e si può ripartire dopo i problemi vissuti lo scorso anno. La salute è caratterizzata da una buona dose di stress che arriva proprio dal lavoro. Potete leggere di seguito tutte le previsioni dettagliate per quanto riguarda il mese di marzo 2020 dei pesci.

Amore – Per quanto riguarda i sentimenti, vi abbiamo già anticipato che bisogna lasciarsi andare. Infatti l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 dei pesci ci fa sapere che questo mese alimenta le nuove storie d’amore. Sono molti i pianeti dalla parte di questo segno e stiamo parlando di Saturno, Giove, Marte e Sole. Dunque si è molto intriganti e tutto questo fascino va sfruttato al meglio. I nati sotto questo segno sono spesso “vittime” del loro umore che passa da fasi di apertura totale a momenti di chiusura assoluta. C’è ottimismo in questo momento e le coppie che stanno insieme da tanto possono anche organizzare qualcosa che sia divertente. Se ci sono problemi, meglio chiarirli ora e non attendere il mese successivo. Questo segno sogna l’amore fisso, ma quando si sente annoiato può cedere al tradimento. Difficile è controllare le proprie emozioni che si vogliono vivere al massimo. Meglio fare ordine nella propria vita sentimentale.

Lavoro – L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 ci fa sapere che è un mese importante per quel che riguarda il lavoro. I pesci sono molto influenzati dalle questioni lavorative nella loro vita. Lo scorso anno, nel periodo estivo, i pesci hanno dovuto affrontare un periodo difficile in cui sono cambiati i punti di riferimento lavorativi. Per fortuna tutto è passato. Ora si può ripartire e se ci sono problemi burocratici con un’attività, questo è il momento in cui si sbloccheranno. Ci sono tutte le carte in regola per adattarsi a una nuova condizione lavorativa. Si può poi avanzare una richiesta. Il mese di marzo è interessante per chi ha un lavoro dipendente, che può chiedere qualcosa di più.

Salute – In questo ambito ci si porta dietro lo stress che deriva dal lavoro. In alcuni giorni la pressione può essere molto forte. Bisogna fare attenzione soprattutto il 13 e il 27 di questo mese.