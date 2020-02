Kate Middleton che chic con le scarpe che scintillano come la borsa (Foto)

Per una serata a teatro Kate Middleton ha scelto di indossare un paio di scarpe scintillanti abbinate alla piccola borsa, il tutto per un effetto delizioso che molte donne sono pronte a copiare (Foto). William e Kate si sono concessi una serata mondana ma in realtà al Noel Coward Theatre di Londra sono andati per uno spettacolo benefico. La duchessa di Cambridge è apparsa come una vera principessa delle favole, le sue scarpe hanno ricordato Cenerentola anche perché accanto aveva un vero principe azzurro. William d’Inghilterra sorridente e premuroso nei suoi confronti e così la coppia fa ancora una volta innamorare tutti. Le scarpe e la clutch argentate e luccicanti di Kate Middleton hanno messo in ombra l’abito scelto per l’occasione.

KATE MIDDLETON A TEATRO CON WILLIAM SCEGLIE UN OUTFIT PERFETTO

Ancora una volta un look perfetto perché Kate se ha esagerato con gli accessori è rimasta sobria con l’abito nero in tweed di Eponine, unico dettaglio evidente i bottoni gioiello. Una vera fiaba reale ma quelle scarpe costano circa 525 sterline, questo secondo il Daily Mail, quindi non calzature per tutti.

Per il principe d’Inghilterra e la bella Kate Middleton è stata un’altra occasione speciale; i duchi hanno assistito allo spettacolo Dear Evan Hansen messo in scena a Covent Garden. E’ uno spettacolo che affronta il tema della salute mentale, chissà se era prevista anche la presenza di Harry e Meghan Markle visto il loro interesse e l’attenzione al tema. Lo spettacolo promuove il dialogo tra genitori e figli ed è premiatissimo, considerato uno dei premi che affronta la questione.

Ancora una volta la duchessa di Cambridge non sbaglia, come sempre lei è perfetta nei modi e nella scelta degli abiti, anche quando il vento le gioca brutti scherzi e lei proprio quel giorno ha scelto una gonna più corta e svolazzante.