Antonella Clerici vorrebbe un discorso del presidente Mattarella che spieghi cosa sta succedendo

Come tutti Antonella Clerici vorrebbe delle certezze in merito al coronavirus, vorrebbe che qualcuno dicesse con estrema chiarezza cosa sta accadendo, quanto questo virus sia pericoloso per tutti. Vorrebbe anche il conforto in questo clima che è ormai diventato agghiacciante per tutti. La decisione del governo di chiudere le scuole in tutta Italia dovrebbe fare capire a tutti che ognuno deve fare dei sacrifici in questo momento. Già ieri Antonella Clerici aveva postato sui social il suo bisogno di ascoltare il presidente Mattarella a reti unificate. E’ lui che ci rappresenta tutti, da lui vorrebbe la spiegazione che un figlio attende da un genitore. “Non so voi ma sento il bisogno di ascoltare il presidente Mattarella a reti unificate che ci spieghi davvero cosa sta succedendo e ci conforti in questo clima di sbandamento e difficoltà” questo il suo messaggio su Twitter ma oggi ha aggiunto anche altro.

ANTONELLA CLERICI PREOCCUPATA COME TUTTI PER IL CORONAVIRUS

L’attenzione di tutti nei confronti del coronavirus non può che essere alta. La conduttrice ha ritwittato un messaggio di Selvaggia Lucarelli: “Abbiamo navigato a vista e siamo arrivati fin qui. Fino al giorno in cui è giusto capire che ora dobbiamo sacrificarci tutti. Nessuno escluso”. Ovvio che Antonella Clerici condivida ogni singola parola e pochi minuti fa ha invitato tutti a leggere l’articolo di oggi della Lucarelli su Il Fatto, la sua intervista a un medico dell’ospedale di Crema che racconta dell’aggressività del virus e della scelta di Crema come lazzaretto.

“Realtà… grandi eroi” il commento della conduttrice nei confronti di chi l’ospedale per lavoro non lo abbandona mai, sono davvero eroi in questo periodo più che mai. Vorremmo tutti una persona pronta a dirci tutto fino in fondo ma che ci dica anche che tutto passerà presto.