Matteo Salvini in giro a Roma con Francesca Verdini: attacchi da tutte le parti, lui si difende

Hanno creato una vera e propria baraonda, sui social, le foto che ritraggono Matteo Salvini in giro per le strade di Roma mano nella mano con la sua fidanzata Francesca Verdini. Attacchi da ogni fronte, con polemiche contro l’ex ministro che però si difende e nella sua diretta Fb spiega che, come molte persone in Italia, anche lui deve andare a fare la spesa. Ma sono davvero tantissime le dichiarazioni che vanno contro il segretario della Lega Nord, rilasciate da politici che non capiscono questo atteggiamento e puntano il dito contro Salvini.

“Non è una passeggiata, Matteo Salvini esce a fare la spesa, velocemente, sotto casa, anche io penso di averne diritto, le polemiche le lascio alla sinistra” ha detto Salvini nella sua diretta Fab arrivata dopo il fiume di polemiche di queste ore.

LA REPLICA DI MATTEO SALVINI ALLE POLEMICHE SULLE SUE FOTO A ROMA

“Non andavo a passeggiare al Colosseo, come tutti esco per andare o in farmacia o per andare a fare la spesa. C’è qualcuno che riesce a fare polemica anche per il fatto che Matteo Salvini esca a fare la spesa. Voi uscite a fare la spesa? Sì“ha proseguito Salvini che sceglie di parlare via social dopo la pubblicazione di queste foto. E ancora: ” Penso di avere il diritto anche io di fare la spesa velocemente, rapidamente, sotto casa. A meno che a sinistra non ritengano che Matteo Salvini non possa fare la spesa“.

Tra le critiche più aspre quelle di alcuni esponenti del PD. Il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Michele Bordo in una nota commenta: “Oggi vediamo una foto di Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto – continua l’esponente del Pd -, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l’ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie. Lo dimostrano il calo di credibilità di Salvini e il crollo della Lega nei sondaggi. In questo momento di grande difficoltà, di incertezza e di emergenza – conclude Bordo -, i cittadini si aspettano invece dalla politica serietà, verità e risposte concrete tanto sul piano sanitario che su quello economico“.

