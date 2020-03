Il giallo sulla morte del Principe Filippo tra realtà e fake news il Regno Unito attende

In questi giorni comprendere se una notizia abbia un fondamento oppure no non è cosa semplice. Il motivo è il continuo diffondersi di fake news, di bufale, create per intrattenere chi in questo momento, un po’ il tutto il mondo, sta a casa e usa in modo spasmodico i social network, purtroppo, portatori sani di fake news. Tra le ultime notizie in circolazione, che purtroppo non siamo in grado nè di verificare nè di smentire, c’è quella relativa alla morte del Principe Filippo. Con chiarezza diciamo subito che al momento la notizia arriva dai siti di tutto il mondo e che dalla casa Reale non sono arrivate smentite. Tra gli ultimi comunicati ufficiali, quello relativo al contagio del principe Carlo, risultato positivo al COVID19. Ma non c’è altro, almeno per il momento.

Ricostruiamo quindi le origini di questa notizia: il principe Filippo è davvero morto e nessuno lo sa ancora?

IL GIALLO SULLA MORTE DEL PRINCIPE FILIPPO: COSA SAPPIAMO?

Le prime notizie della scomparsa del Principe Filippo, risalgono al 19 di marzo dove tra i tabloid inglesi ci fu un rincorrersi di notizie sul presunto decesso del principe consorte all’età di 98 anni. Ma già il 21 di marzo arriva la smentita da parte di Buckingham Palace che conferma che il principe: “still alive” ovvero è ancora vivo. A far pensare che il Principe sia morto, c’è un’altra questione. La Regina Elisabetta, pare si stia preparando a parlare alla nazione. Lo aveva fatto nel 2010, quando annunciava la morte di sua madre. Ed è per questo che sono tante le persone a temere per la morte di Filippo.

La Regina avrebbe scelto di non diffondere la notizia in questi giorni per non creare il panico in una nazione che si prepara ad affrontare le settimane più difficili causate dall’emergenza coronavirus. Inoltre, il fatto di non poter celebrare i funerali, in questo momento d’emergenza, avrebbe fatto si che la notizia non trapelasse.

E ieri, quando è arrivata la notizia della positività di Carlo al nuovo coronavirus, la notizia relativa alla morte di Filippo, si è fatta più insistente. Sono molti i siti di tutto il mondo a credere che il principe possa essere morto a causa del Coronavirus e che per questo la famiglia reale abbia preferito tacere. Ma lo ribadiamo, al momento, non c’è davvero nulla di ufficiale.

Non ci resta quindi che attendere questa comunicazione straordinaria che la regina dovrebbe dare nelle prossime ore, per capire se il giallo della morte del principe Filippo sia l’ennesima bufala oppure no.

Da Londra e dal Regno Unito, per il momento tutto tace.

