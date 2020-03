Preghiera di Papa Francesco con benedizione Urbi et Orbi in diretta su Rai1 e TV2000

La preghiera sembra aver riunito gli italiani in questi giorni difficili. L’impossibilità di andare in chiesa, di andare partecipare fisicamente alla Santa Messa ha fatto si che i fedeli si ritrovassero di fronte alla tv per ascoltare il Papa, per ascoltare i sacerdoti. Oltre 4 milioni di fedeli nel giorno del rosario in compagnia di Papa Francesco per San Giuseppe. Su Rai 1 la Santa Messa delle 7 con il Papa che vien mandata in onda in diretta per permettere a tutti di ascoltare le parole di sua Santità. Ieri poi anche il Padre Nostro a mezzogiorno ( solo su TV2000 oltre 1,2 milioni di spetatori davanti alla tv per pregare con il Papa). E per il 27 marzo 2020 Papa Francesco ha deciso di dare un altro segnale molto forte. Lo farà con una benedizione urbi et orbi che sarà trasmessa in diretta sia su Rai 1 ( per questo motivo La vita in diretta avrà una durata più breve, lasciando spazio intorno alle 18,50 a una edizione straordinaria del TG1) che su TV2000, rete che in questi giorni ha rivoluzionato il palinsesto per permettere a tutti i fedeli di essere più vicini a Dio in questo periodo di Quaresima.

“Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate” aveva detto Papa Francesco.

PAPA FRANCESCO BENEDIZIONE URBI ET ORBI IL 27 MARZO 2020: COME VEDERLA

Papa Francesco aveva così commentato la sua decisione:

” Venerdì prossimo 27 marzo, alle ore 18, presiederò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota. Fin d’ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”.

COME ASSISTERE E DOVE VEDERE IN TV LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO

Come detto in precedenza sarà possibile sintonizzarsi su Rai 1 per ricevere la benedizione Urbi et Orbi ( lo speciale sarà trasmesso anche da TV2000). Per chi stesse lavorando e volesse comunque seguire questo momento, potrebbe connettersi sul sito della Rai e seguire in streaming la benedizione.

Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni spiega: “sarà concessa l’indulgenza plenaria per quanti si uniranno spiritualmente, secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica” .

La preghiera prevede anche l’adorazione del Santissimo Sacramento, con il quale al termine il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria. Quest’ultima eccezionalmente “cambia” alla luce dei tempi particolari che viviamo.

