Harry e Meghan annunciano l’addio al profilo Sussex Royal: salutano 11 milioni di followers

Si avvicina una data importante per Harry e Meghan e poche ore fa, la coppia ha fatto una mossa molto significativa che arriva direttamente dai social. Come saprete, dal primo aprile Harry e Meghan non saranno più lavorativamente parte della royal family . E chiaramente non potranno neppure usare i social che portano il loro “vecchio nome”. I duchi infatti hanno annunciato con un post di abbandonare l’account @SussexRoyal, dopo il no della regina all’uso del marchio “Sussex Royal“. E’ anche vero che Harry e Meghan potranno richiedere ( sempre che sia concesso) di poter usare ancora quel profilo, cambiando magari solamente il nome, visto che conta oltre 1 milione di follower.

Ma immaginiamo che la coppia non avrà nessun problema a raccogliere lo stesso numero di sostenitori nel giro di poche ore. Quando infatti era stato lanciato il profilo Sussex Royal, in pochissimi giorni followers da tutto il mondo lo avevano iniziato a seguire. Immaginiamo che sarà lo stesso anche con un profilo diverso, magari anche meno istituzionale.

HARRY E MEGHAN LASCIANO IL LORO PROFILO SOCIAL: L’ADDIO

“Il mondo in questo momento sembra straordinariamente fragile. Eppure siamo fiduciosi che ogni essere umano abbia il potenziale e l’opportunità di fare la differenza (…) La cosa più importante in questo momento è la salute e il benessere di tutti e la ricerca di soluzioni per i numerosi problemi che si sono presentati a seguito di questa pandemia“, scrivono Harry e Meghan dal profilo che è ancora seguito da oltre 11 milioni di persone.

Poi l’annuncio più esplicito: “Stiamo concentrando questo nuovo capitolo per capire come poter contribuire al meglio. Anche se non ci vedrete qui, il nostro lavoro continua. Grazie a questa comunità per il supporto, l’ispirazione e l’impegno condiviso per il bene nel mondo. Non vediamo l’ora di riconnetterci con voi presto“, scrivono i duchi nel loro ultimo post, firmandosi semplicemente “Harry e Meghan”.

Immaginiamo che li vedremo presto, magari in un altro profilo meno istituzionale dal quale potranno non solo condividere gli scatti della loro quotidianità ma mostrare anche tutto quello che stanno facendo nella loro nuova vita! Vedremo…Si dice che uno dei motivi per i quali Meghan Markle abbia tanto insistito a lasciare la royal family sia anche l’impossibilità di usare i social per lavoro ma non solo, una cosa che, per un’ex attrice americana, non è molto gestibile, a quanto pare!

Nel frattempo dal Regno Unito arriva una bella notizia: il principe Carlo è guarito dal coronavirus