Il principino Louis compie due anni in quarantena: festeggia e ci ricorda che andrà tutto bene (FOTO)

Il principino Louis festeggia oggi 23 aprile 2020 il suo secondo compleanno. Sarà un compleanno sicuramente diverso, come quello di tutte le persone nate nel mese di aprile e marzo che nel 2020 si sono ritrovate a festeggiare il compleanno in quarantena! E anche per il principino Louis non si fanno eccezioni! Festa in famiglia con mamma Kate, papà William, George e Charlotte. E c’era grande attesa per gli scatti celebrativi di questo secondo compleanno. Non sono tardati ad arrivare e immaginiamo che anche quest’anno sia stata mamma Kate ad occuparsene.

E infatti proprio pochissimi minuti fa è stato annunciato via social che le foto sono state scattate da Kate Middleton nel mese di aprile! E negli scatti si scherza anche su come non sarà stato di certo semplice portare a termine la missione.

COMPLEANNO IN QUARANTENA PER LOUIS MA C’E’ ANCHE IL SUO ARCOBALENO

La scelta di queste foto, come potrete vedere dalla gallery, non è casuale. Kate del resto non lascia mai nulla al caso. Per il compleanno del 2020 ha scelto l’arcobaleno, disegnato sulle manine del piccolo Louis. In questi mesi l’arcobaleno, dopo una iniziativa partita dall’Italia, è diventato il simbolo per i nostri bambini della lotta contro il coronavirus, il simbolo di una rinascita possibile alla fine di questo incubo. #andràtuttobene si legge nell’arcobaleno di ogni bambino disegnato con mamma e papà, con i nonni, con i fratelli maggiori. Andrà tutto bene e se lo augura anche il piccolo Louis che nel giorno del suo secondo compleanno lancia questo messaggio speciale.

Ecco gli scatti realizzati dalla duchessa di Cambridge per festeggiare il secondo compleanno del terzo genito.

Non possiamo che unirci agli auguri del mondo intero. In poche ore sono stati migliaia e migliaia i messaggi per il piccolo Louis che festeggerà oggi il suo compleanno. Auguri anche da parte nostra!