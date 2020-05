Mara Venier rivede il nipotino dopo due mesi, la conduttrice pazza di gioia (Foto)

Ha pianto Mara Venier per il suo nipotino, non vedeva il piccolo Claudio da due mesi, una sofferenza per lei e le altre nonne, ma oggi l’esplosione di gioia (foto). Con il sui Iaio la conduttrice torna bimba, le torna la voglia di giocare per il gusto di vederlo ridere e gioire. Claudio è il figlio di Paolo, il primogenito, più volte Mara Venier ha confidato che la sua nascita ha legato di nuovo tutta la famiglia; è il secondo nipote e ovviamente adora anche l’altro, adolescente figlio di Elisabetta, ma Claudietto è nato in un’età diversa per lei che adesso sente di volere fare la nonna. Non è tutto, il piccolo di casa le ha anche dato una mano per tornare a sorridere quando non ne aveva più voglia. La morte della madre è stato un dolore immenso per la conduttrice, il nipotino il suo ritorno alla vita.

MARA VENIER GIOCA FELICE CON IL PICCOLO CLAUDIO MA PER POCO TEMPO

Non ce la faceva più a stare senza di lui, deve incontrarlo con la mascherina, eviterà di abbracciarlo, sa bene i rischi che si corrono. Vederlo solo attraverso un cellulare la faceva soffrire, le abbiamo viste tutti le sue lacrime a Domenica In quando il nipotino le ha inviato un tenero messaggio.

Zia Mara dopo avere regalato tante ore di serenità al suo pubblico con le puntate speciali di Domenica In adesso torna a fare la nonna, anche se solo per dieci minuti. Questo il tempo del suo incontro con lui. E’ la risposta della Venier a chi ha commentato che avrebbe potuto attendere ancora: “L’ho visto 10 minuti a distanza ma va bene lo stesso”. Oggi è il primo giorno in cui si possono rivedere le persone care della famiglia, speriamo non si torni mai indietro.

