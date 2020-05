Auguri festa della mamma: 8 immagini dolcissime da inviare su Whatsapp e Facebook

Domani 10 maggio 2020, seconda domenica di maggio si celebra la festa della mamma! E sarà una festa della mamma sicuramente molto diversa dal solito. Molte famiglie infatti sono ancora separate a causa del lockdown e i movimenti sono limitati. Ma in questi due mesi e mezzo abbiamo imparato che l’affetto e l’amore possono sicuramente andare oltre i muri e sconfiggere le distanze. Abbiamo quindi pensato a una raccolta di immagini per dire ti voglio bene alla nostra mamma speciale. Una serie di immagini da inviare magari sui social o in privato su Whataspp, una serie di immagini che sicuramente arriveranno al cuore delle nostre mamme distanti. E se invece avete la fortuna di averle al vostro fianco, stringetele forte per dire tutto il bene che provate per loro!

Vediamo quindi come fare degli auguri speciali alle nostre mamme, che siano vicine e lontane, possiamo dedicare un dolce pensiero con una frase speciale scelta in queste immagini!

FESTA DELLA MAMMA LE IMMAGINI PIU’ BELLE DA CONDIVIDERE

Ed ecco una carrellata di bellissime immagini per fare gli auguri nel giorno della festa della mamma

Non ci resta che augurare a tutte le mamme del mondo di passare una giornata speciale. Sarà per qualcuno molto diversa non solo per la distanza ma perchè purtroppo i problemi che sono arrivati negli ultimi due mesi sono molti. Difficoltà lavorative, difficoltà nella gestione della famiglia. Non è semplice ma forse iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel.

Da parte nostra auguri a tutte le mamme del mondo: a chi ha lottato in prima linea negli ospedali, a chi ha continuato a lavorare nei supermercati, alle dottoresse medico di famiglia sempre presenti, alle autiste degli autobus, alle insegnanti che hanno fatto compagnia ai bambini in questo lungo periodo. Auguri alle mamme che hanno perso il lavoro, auguri alle mamme che si prendono ogni giorno cura dei loro figli. Auguri a tutte le donne che hanno adottato delle nonnine nelle RSA come se fossero loro mamme. Auguri davvero a tutte le mamme del mondo.