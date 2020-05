La dolcissima dedica di Cristina Parodi alla sua mamma per la festa della mamma

E’ una festa della mamma molto particolare, come è successo anche il 19 marzo in occasione della festa del papà, molte famiglie non si sono potute unire. Oggi invece, qualcuno che non abita troppo distante, avrà modo anche solo di fare un saluto alla propria mamma. Per chi è lontano invece ci sono i social e sono tantissimi i messaggi che questa mattina, vip e gente comune hanno condiviso!

Vogliamo leggere insieme il dolcissimo messaggio che Cristina Parodi ha pensato per la sua mamma, una dedica speciale per la festa della mamma 2020.

CRISTINA PARODI FA UNA DOLCISSIMA DEDICA ALLA SUA MAMMA SUI SOCIAL

Ed ecco le parole della Parodi sui social:

Questa sono io a dodici o tredici anni quando facevo i tornei di tennis in Piemonte ( e vincevo spesso ) . La mia mamma mi accompagnava sempre con la sua mini gialla . Si metteva a bordo campo e soffriva per ore perché le mie partite erano spesso lunghe e noiose ( ero una pallettara che non mollava mai ) . Quando andavo invece a giocare in giro per l’Italia e ai ritiri della nazionale lei restava a casa ma la sera prima di ogni partita io avevo l’ansia e non riuscivo a dormire . Le telefonavo anche dieci ,venti volte a notte e lei con pazienza ogni volta mi tranquillizzava fino a che crollavo . Quando mia figlia Angelica anni fa inizio’ a fare le gare di ginnastica ritmica aveva lo stesso problema : mi chiamava la sera tardi e poi fino alle due di mattina perché non riusciva a prendere sonno . E io la rincuoravo cercando parole dolci e immagini rilassanti mentre gli occhi mi si chiudevano per la stanchezza . Ho capito anche da questo cosa vuole dire fare la mamma . Vuol dire esserci . Sempre . Con amore , dolcezza e abnegazione . Grazie mamma per avermelo insegnato . Grazie per esserci sempre stata quando io ho avuto bisogno di te ❤️ #festadellamamma #

