Mario Serpa pubblica un video spinto su Instagram e i followers scappano scandalizzati

Mario Serpa è stato uno dei corteggiatori più seguiti, “amati e odiati” di Uomini e Donne. Della sua storia con Claudio Sona si continua a parlare ancora oggi, nonostante siano passati anni. Ogni tanto infatti sui social, i fans di una o dell’altra fazione si scatenano e ricordano i vecchi tempi ma non solo. Mario nell’ultimo periodo è stato anche protagonista di una sorta di guerra a distanza con molti ex “amici” del mondo di Uomini e Donne, programma per il quale tra l’altro ha anche lavorato successivamente come opinionista. Una esperienza non troppo entusiasmante per l’ex corteggiatore, visto tutto quello che dopo ha raccontato sui social…Oggi il suo nome è tornato alla ribalta per una scelta molto particolare. Sul suo profilo Instagram è stato infatti pubblicato un video molto spinto.

Precisiamo subito che non si vede il suo volto per cui non sappiamo se sia lui quello nel video. E’ bene ricordarlo perchè spesso questi profili pubblici vengono presi di mira da qualcuno e hackerati. In ogni caso sono passate ore dalla pubblicazione del video e Mario non si è fatto sentire in nessun altro modo. Ma i fans invece si. E cosa hanno fatto? Hanno prima commentato scandalizzati e indignati, ricordando a Mario che lo seguono molti giovanissimi e che certi video non vanno bene, poi hanno smesso di seguirlo.

MARIO SERPA PUBBLICA UN VIDEO SPINTO SUI SOCIAL E I FANS SCAPPANO

Come potrete vedere, due ore fa, quando abbiamo scattato lo screen al profilo di Mario, c’erano ancora oltre 650 mila followers ( molti già si erano cancellati). E ancora tanti altri lo stanno facendo.

Al momento infatti Mario conta 644 mila followers, e ancora molti fans che lo seguivano con affetto, stanno continuano a smettere di farlo, scandalizzati dal fatto che Mario non abbia almeno dato una spiegazione di questa scelta.

AGGIORNAMENTO– Mario ha iniziato a rispondere ai commenti, invitando chi non gradisce questo genere di contenuti a togliere il disturbo a smettere di seguirlo.

Molti followers però continuano a credere che qualcuno abbia rubato il suo cellulare o il suo profilo e si stia divertendo in questo modo, non riescono a credere che sia Mario a farlo. Vedremo che cosa succederà!