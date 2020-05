Eleonora Daniele commossa dai versi di Ivana Spagna per sua figlia Carlotta (Foto e Video)

Il 25 maggio Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta e sua figlia Carlotta ha già tanti fan e anche una canzone scritta per lei da Ivana Spagna (foto e video). Pochi versi ma che hanno emozionato tanto la conduttrice. Eleonora Daniele non ha fatto in tempo a salutare tutti con l’ultima puntata di Storie Italiane, la sua piccola Carlotta aveva fretta di venire al mondo ma la sua mamma è stata bravissima fino all’ultimo istante, professionale, attenta a tutto e tutti. Prima di andare in clinica era ancora in riunione per la puntata del giorno dopo, poi l’annuncio di Mara Venier emozionata per la nascita; sarà infatti la sua madrina di battesimo. Ivana Spagna è tra le tante amiche della Daniele, tra i tanti artisti che desidera avere nella sua trasmissione.

IVANA SPAGNA LA CANZONE PER CARLOTTA, GLI AUGURI A ELEONORA DANIELE

“Grazie alla mia straordinaria amica Ivana Spagna per questo omaggio affettuoso. Ivana mi hai fatto commuovere, grazie” le parole della dolce mammina dopo avere ascoltato e condiviso il video della cantante. Pochi versi e una dolce musica al piano. “A te che porti il sole, a te che porti amore, a te che con un tuo sorriso rendi bello il mondo all’improvviso”, parole semplici dedicate a Carlotta ma di una dolcezza immensa.

Spagna è stata più volte ospite in collegamento di Storie Italiane anche durante il lockdown, aveva fatto preoccupare Eleonora Daniele confidando che era sola a casa e che soffriva di attacchi di panico. Davvero la conduttrice non lascia mai nessuno indietro, si preoccupa di tutti, cerca di tenere compagnia a tutti, di risolvere davvero i problemi dei più deboli. Usa il suo spazio in tv per un servizio che va ben oltre i dati di ascolto e il risultato è l’affetto di tutti, anche di Ivana Spagna che si unisce ai tantissimi auguri per la nascita di Carlotta. La piccola sembra avere già tante zie.