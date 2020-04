Ivana Spagna sta meglio, spiega l’origine degli attacchi di panico e la paura di uscire (Foto)

La scorsa settimana Ivana Spagna in collegamento con Storie Italiane aveva fatto preoccupare non poco Eleonora Daniele raccontando dei suoi attacchi di panico in questo periodo; oggi è tornata ospite ovviamente a distanza e ha tranquillizzato tutti. La cantante ha spiegato l’origine del suo malessere aggiungendo che per riposare usa solo erbe naturali. Non c’è da preoccuparsi oltre il dovuto per Ivana Spagna che come tante altre persone in quarantena deve fare i conti con i cattivi pensieri. Il più delle volte sono infatti questi che occupando la nostra mente ci fanno del male: “Vi spiego perché… non ho famiglia intorno e quando pensi vai sempre a pescare cose poco simpatiche, in più il coronavirus che fa paura ma anche perché amo gli animali e in un mese e mezzo mi sono morti due gattini di tumore. Li ho accuditi ma non potevo andare dal veterinario spesso e per tutto questo che ho poi avuto gli attacchi di panico”. Ivana Spagna si è sentita impotente: “Non potevo gestire più la mia vita né aiutare chi amavo. Tutto insieme, questa tensione, si manifestava in questa mancanza di respiro, con il fatto di non riuscire a dormire la notte per pensieri negativi”.

IVANA SPAGNA CONSIGLIA UN’ENZIMA CONTRO IL CORONAVIRUS

La soluzione l’artista l’ha trovata nelle erbe naturali: “Bene o male va leggermente meglio”. Gli attacchi di panico sono ancora presenti ma gestibili perché è chiaro per lei da dove arrivano. Ivana Spagna però aggiunge altro, desidera dire a tutti che c’è un modo per difendersi un po’ di più dal coronavirus. Oltre al necessario distanziamento sociale e alle mascherine: “C’è un enzima naturale che abbiamo nella saliva, nel muco, nelle lacrime e si trova anche nel latte e in altro. Si chiama lisozima, informatevi, mi prendo la responsabilità di quello che dico, può creare una barriera e combattere la capsula del virus quando entra dal naso”.

Eleonora Daniele fa notare che il virus non deve entrare nel nostro corpo, dobbiamo fare attenzione ben prima. Si dissocia dal consiglio di Ivana, chiederà magari informazioni al suo medico ma non è il caso di dare a tutti consigli di questo tipo.

Intanto, la cantante è ben più solare oggi, segno che la conduttrice di Storie Italiane aveva visto giusto ed ha fatto bene a chiederle più collegamenti in diretta per sostenerla.