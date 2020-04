Ivana Spagna a casa da sola preoccupa Eleonora Daniele ma è stata semplicemente sincera

E’ una quarantena difficile per tutti ma per chi è solo in casa come Ivana Spagna può esserlo anche di più e a Eleonora Daniele non sfuggono le parole della cantante a Storie Italiane. In gran forma Ivana Spagna ha fatto il suo primo collegamento, ammette che non è bravissima con la tecnologia ma in pochi minuti riesce a raccontare il suo stato d’animo, parla di attacchi di panico e la difficoltà nell’addormentarsi che supera con un mix di gocce. Immediata la preoccupazione di Eleonora che le chiede se si affidi a un medico ma in realtà si tratta di gocce tipo valeriana, niente farmaci, non c’è da allarmarsi. “Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso che non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia”. L’artista in collegamento con Storie Italiane confida che sta soffrendo di attacchi di panico, non le era mai accaduto, le manca il respiro, arrivano di giorno insieme alla tachicardia.

IVANA SPAGNA CONFIDA GLI ATTACCHI DI PANICO IN QUARANTENA MA TRANQUILLIZZA TUTTI

“E’ una cosa terribile, magari poi riesco a sfogarmi e a fare un bel pianto e passa e mi dico passerà tutto”. Di notte prende le pastiglie per dormire, così è sicura di riposare. Eleonora Daniele le propone subito un appuntamento quotidiano con Storie Italiane, desidera in qualche modo dimostrarle che non è sola. Ivana in realtà è ben più forte, anche degli attacchi di panico di cui molto soffrono in questi giorni chiusi in casa. Non è mai ferma in casa, ha trovato il tempo per sistemare i suoi armadi e si sta anche occupando delle sue meravigliose giacche, sta cucendo nuovi look in attesa di tornare sul palco.

Non ha una famiglia, sottolinea che è per colpa sua; sente suo fratello, i cugini, ma non è come avere qualcuno sempre in casa, vicino. “Non ti preoccupare io sto bene!” conclude, è stata semplicemente sincera, una persona normale che tira fuori la grinta necessaria ma anche il dolore e l’ansia di questi tempi.