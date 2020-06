Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Cancro: insicurezza sotto diversi fronti

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 ci svela in anticipo che tipo di mese sarà questo per tutti i nati sotto il segno del cancro ma soprattutto come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute. In amore, c’è dell’insicurezza dettata pure da fattori esterni come il lavoro o la situazione economica. Nel lavoro, c’è sicuramente molto da fare e questo sarà un periodo di passaggio e di transito. Per quanto riguarda la salute e il benessere, i nati sotto il segno del cancro si sentiranno un po’ dei provocatori, bisogna fare prudenza sotto molti aspetti. Per scoprire in maniera più approfondita come sarà il mese di luglio per tutti i nati sotto questo segno, continuate pure a leggere.

L’oroscopo di Paolo Fox del mese di luglio 2020 per tutti i Cancro: come sarà questo mese in amore, lavoro e salute

Amore – Insicurezza e problemi a livello lavorativo ed economico potrebbero costituire un importante limite in fatto di sentimenti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, i nati sotto il segno del cancro potrebbero preferire una relazione part time evitando di fare delle particolari e importanti scelte in vista del futuro. Interessanti le collaborazioni ma nessuna certezza. Per quanto riguarda tutte quelle coppie molto innamorate o tutte quelle che sono convolate a nozze da poco tempo, devono fare senz’altro molta attenzione nella gestione del rapporto di coppia. Disagi possibili intorno alle giornate del 12 e del 19 del mese. Il consiglio è di rimandare le polemiche, anche in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Cancro in coppia, segni sì e segni no: come sarà l’amore?

Lavoro – Se si ha un’attività che ancora non rende molto è il caso di fare qualche modifica o addirittura degli importanti cambiamenti. In futuro il lavoro darà più soddisfazioni ai nati sotto il segno del cancro, ma questo periodo, e anche il mese di agosto, sarà un momento di transito. Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di dedicarsi soprattutto a dei progetti a lunga scadenza.

Salute – C’è elettricità nell’aria per i cancro. Il fatto che Marte sia in dissonanza rende i nati sotto questo segno un po’ provocatori. Certo è che le ultime tre domeniche di luglio andranno vissute con una certa prudenza anche per quanto riguarda il fisico. Attenzione pure alle distrazioni e ai conflitti.